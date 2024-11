Het iconische IBB: een Utrechts studentendorp op de rand van vernieuwing

Intercoms werken niet, de lift is geregeld stuk en volgens studenten is het er smerig. Er wordt al jaren gesproken over de vernieuwing van het studentencomplex aan de Ina Boudier-Bakkerlaan. Eigenlijk zouden de werkzaamheden in 2025 beginnen, maar eigenaar SSH heeft dit uitgesteld tot ten minste 2030. Door beperkte financiële middelen staat de herontwikkeling van het complex op losse schroeven. En de geplande huurverhoging voor studentenkamers van SSH lijkt daar geen verandering in te brengen. Waar staan de plannen voor het iconische ‘studentendorp’?

In Utrecht Oost, vlakbij Stadion Galgenwaard en volksbuurt de Sterrenwijk, werd in de jaren zestig een studentencomplex uit de grond gestampt. De gebouwen aan de Ina Boudier-Bakkerlaan zijn tegenwoordig flink verouderd, toch blijft het enorm populair onder studenten. De gemiddelde wachttijd voor een kamer is drie jaar. Het complex, dat bestaat uit één hoogbouwflat en meerdere laagbouwflats, huisvest bijna dertienhonderd studenten. Zij komen vooral samen in gezamenlijke woonkamers of op de grasvelden die de woonblokken van elkaar scheiden.

Tekst loopt door onder de foto

“De Ina Boudier-Bakkerlaan is eigenlijk een soort cultureel erfgoed”, zegt bewoner Bent Schreuter (23). “Er zijn weleens bewoners uit de jaren zestig langs geweest, die het heel leuk vonden dat er niks veranderd was.” Maar Schreuter begrijpt de noodzaak van renovatie. “Ik heb weleens medelijden met studenten die moeten verhuizen terwijl de lift weer eens niet werkt.”

Tekst loopt door onder de foto

Mogelijk gesloopt

Het IBB moet een keer toekomstbestendig gemaakt worden volgens SSH-woordvoerder Joris van Eijck. De studentenhuisvester wil in eerste instantie kijken hoe ze het IBB kunnen verduurzamen. Dat zegt het college in antwoord op de schriftelijke vragen van de gemeenteraad begin 2024. Daar staat ook in dat een deel van het studentencomplex mogelijk wordt gesloopt, en dat de SSH nadenkt over het toevoegen van extra woningen. De studentenhuisvester zelf wil niets kwijt over de plannen: “Alle varianten liggen nog op tafel.”

Volgens bewoner Iris Mol (21) kan een opknapbeurt geen kwaad. “Zeker als de laagbouw er net zo uitziet als de hoogbouw. Maar wel met de oplossing dat er een andere plek gevonden wordt voor studenten. Anders staan er straks duizend mensen op straat.”

Tekst loopt door onder de foto

Hogere huurprijzen

Dat de plannen nu op pauze staan, komt volgens SSH door de renovatie van de studentenwoningen aan het Tuindorp-West Complex. “Daar gaat op dit moment onze energie, tijd en geld naartoe. Zodra deze renovatie is afgerond hebben we weer financiële ruimte en capaciteit om naar het IBB te kijken.” Mogelijk komt er binnenkort meer financiële draagkracht voor de SSH. De verhuurprijzen van de studentenhuisvester gaan namelijk omhoog door een aanpassing in het zogenoemde Woningwaarderingsstelsel voor Onzelfstandige eenheden. Het is nog onduidelijk hoe hoog die stijging zal zijn. Maar deze extra inkomsten gaan volgens de studentenhuisvester niet leiden tot een versnelde herontwikkeling van het IBB. “Onze focus ligt nu op het Tuindorp-West Complex.”

Daarnaast is er de angst dat het proces vertraagd wordt door de ontwikkeling van het gehele Rubenskwartier. Er zijn meerdere vastgoedeigenaren die hun bezit in dit gebied willen herontwikkelen. Daaronder vallen onder meer het Diaconessenhuis, het UMC en Syntrus Achmea. Bovendien wil de gemeente het riool en wegverharding in dit gebied vervangen. Verder moet het gebied klimaatbestendig worden gemaakt, door onder meer groen en wateropvang toe te voegen. Daarom heeft het college de vastgoedeigenaren en gemeente gestimuleerd het gebied gezamenlijk te ontwikkelen, vanwege de financiële en ruimtelijke voordelen die dat kan opleveren.

Tekst loopt door onder de foto

Maar dit leverde veel weerstand op bij een groot deel van de gemeenteraad. Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die een paar maanden geleden zijn ingediend. “Als fractie hebben wij steeds benadrukt dat de herontwikkeling van het IBB voorrang moet krijgen vanwege de dringende behoefte aan meer studentenwoningen in Utrecht”, zegt Ruben Snijder, fractievoorzitter Student&Starter. Het biedt volgens Snijder zeker voordelen om het hele gebied in een keer aan te pakken, alleen ‘mag dit niet leiden tot onnodige vertraging van zinvolle projecten zoals het IBB’.

Volgens het college en de SSH zijn er inmiddels gesprekken gevoerd over een zelfstandige herontwikkeling van het IBB. “Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, betreuren wij dat deze koers niet eerder is ingezet”, zegt Student&Starter. “Als dit anderhalf jaar geleden al was onderzocht, hadden we nu waarschijnlijk al dichter bij de start van de bouw kunnen zijn.” Wel wil de SSH, zodra de plannen voor het IBB concreter zijn, deelnemen aan de gesprekken over de ontwikkeling van dit gebied.

Niet wachten tot 2030

SSH gaf begin 2023 nog aan tempo te willen maken met de herontwikkeling van het IBB. Vanwege de grote vraag naar studentenkamers wilde ook de gemeente dat er vaart gemaakt zou worden. Het college reageerde dan ook teleurgesteld toen SSH vorig jaar besloot de plannen op de lange baan te schuiven. “Wij vinden het jammer dat SSH dit besluit over het IBB-complex heeft genomen omdat we bij de herontwikkeling van het IBB complex potentie zien om de noodzakelijke (netto) groei van het aantal studenteneenheden te realiseren”, schreef het college in een brief aan de raad.

Volgens de meest recente lokale Landelijk Monitor Studentenhuisvesting (LMS) heeft Utrecht een tekort van 5.400 studentenwoningen in het studiejaar 2023-2024. Dat is een daling van 600 woningen ten opzichte van de vorige periode (2022-2023). Hoewel deze afname positief is, telt Utrecht nog steeds te veel studenten zonder passende woonruimte. Volgens de gemeenteraad moet er daarom zo snel mogelijk gestart worden met de herontwikkeling van het IBB en kan er niet gewacht worden tot 2030.