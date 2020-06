Het is 1 juni; horeca gaat weer open en mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht

Het is 1 juni en dat betekent dat een aantal coronamaatregelen worden versoepeld. Zo gaan cafés, restaurants, bioscopen en culturele instellingen weer open. Daarnaast is het vanaf vandaag ook verplicht om een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen en wordt iedereen met klachten getest.