Het is donker op knooppunt Rijnsweerd en daar komt voorlopig geen verandering in

Het is al maandenlang donker op de weg bij knooppunt Rijnsweerd vanwege een storing aan de straatverlichting, en daar komt voorlopig geen verandering in. Dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De organisatie heeft het erg druk met andere werkzaamheden aan de weg en daardoor tast de automobilist op dit traject voorlopig in het duister.



Mensen die de laatste tijd op het knooppunt Rijnsweerd hebben gereden, zal het vast zijn opgevallen: het is er pikkedonker na zonsondergang. De straatverlichting doet het niet, en daardoor rijdt het verkeer rondom het knooppunt in de duisternis.

Die situatie houdt inmiddels al een aantal maanden aan, en ook voorlopig lijkt er nog geen schot in de zaak te zitten. Zo vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat: “We zijn op de hoogte van het probleem maar hebben het erg druk. Daardoor is er nog geen planning bekend over wanneer we de storing kunnen verhelpen.” Of het om dagen, weken of zelfs maanden gaat, is dus moeilijk te zeggen.