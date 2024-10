Op bezoek bij Miracle Quilts op de Oudegracht in Utrecht

De kleurrijke etalage van Miracle Quilts trekt de aandacht van menig voorbijganger. Je hoort het ze soms denken terwijl ze door het raam naar binnen turen: wat voor winkel is dit precies? Ze zien onder andere een groot groen kleed met daarop bloemen in allerlei kleuren en een grote verscheidenheid aan stoffen. DUIC stapte de rode deur van het monumentale pand op de Oudegracht eens binnen.

“De winkel zit hier al 27 jaar”, vertelt Diana During. Sinds begin januari is zij de nieuwe eigenaar van de quiltwinkel, die eerder Carol Cox heette. Diana werkte hiervoor veertien jaar bij hobbywinkel Pipoos. Ze was al wel vrijwilliger bij Carol Cox en volgde cursussen bij Maria, de vorige eigenaar. “Op een gegeven moment werd het te veel voor haar om de winkel te runnen. Toen ik dat hoorde, dacht ik alleen maar: ik moet er niet aan denken dat die verdwijnt. Dat vond ik zo’n verschrikkelijk idee.”

Quilten is een eeuwenoude handwerktechniek. Het woord komt oorspronkelijk van het Latijnse ‘culcita’. Dat betekent ‘gevulde zak’, wat een quilt in feite ook is. In de loop der tijd is dat woord verbasterd. Quilten is eigenlijk het vastnaaien van meerdere lagen stof op elkaar. Vaak bestaat een quilt uit een bovenlaag, een vulling van bijvoorbeeld van katoen, polyester of wol en vervolgens een stoffen achterkant.

Out of the box

Aan de muren hangen quilts van cursisten en van Diana zelf. Ze loopt naar een oceaanblauw kleed naast de kassa. Om die te maken, gebruikte ze verschillende techniek door elkaar. “Dat vind ik het allerleukst om te doen.” Zo gebruikte ze onder meer houtstempels om zeeplanten op de stof te drukken. “Ik vind het leuk om een beetje out of the box te werken.”

De toplaag bestaat meestal uit kleurrijke patronen, samengesteld uit allerlei verschillende stukjes stof. Dat wordt ook wel patchwork genoemd. Met quilten kan je van alles maken: een bedsprei of kleed voor op de bank, maar ook een kleiner exemplaar voor aan de muur of een toilettasje.

Tekst loopt verder onder de foto

De textiellagen worden door middel van quilten, ofwel doorstikken, aan elkaar gemaakt. Volgens de traditionele techniek gebeurt dat met de hand, vertelt Diana. Het is dan ook een intensief werkje. Ze wijst naar een van de quilts aan de muur vooraan in de winkel. Daar was een redelijk ervaren quilter ongeveer een half jaar mee bezig.

100 cursisten

Miracle Quilts is een winkel, maar ook een plek waar allerlei cursussen worden gegeven over quilten en patchwork, maar ook over Sashiko. Dat is een eeuwenoude Japanse borduurmethode. Maria is nog steeds een van de docenten. In totaal zijn er 100 cursisten die om de week langskomen en aan de slag gaan in de ruimte achter in de winkel.

“Sommigen komen hier al tientallen jaren”, zegt Diana. “Zowel jongeren als ouderen volgen hier cursussen.” Zo zit er al een paar jaar een man van 26 op les, die volgens Diana veel talent heeft. Ook een moeder en dochter die pas in Utrecht zijn komen wonen, waren van de partij. “Het is hier ook een sociale aangelegenheid. Cursisten worden vrienden. Het is een goede manier om mensen te ontmoeten. Ik doe het vooral voor al die blije cursisten.”

‘Van toen en nu’

Maria nam de winkel ongeveer zestien jaar geleden over van Carol, de eerste eigenaar. Verschillende meubels van haar staan nog steeds in de zaak. Diana wijst onder andere naar de houten kast bij de deur staat en een houten tafeltje. “Die hebben hier altijd gestaan en ik mocht ze overnemen van haar kinderen. Ze zijn nog steeds geweldig.”

Carol verkocht in het begin alleen een paar effen stoffen, legt Diana uit. Ook verkocht ze later meubels. “Quilten werd steeds moderner en populairder in Nederland. De vraag naar stoffen met bloemetjes, strepen en andere patronen groeide. Carol is bloemenstoffen gaan verkopen toen Colletta, die verderop in de straat ook een quiltwinkel had, ermee stopte. Ze breidde het assortiment steeds meer uit en iedere keer kwam er een kast vol met stoffen bij. ”

“Carol leeft helaas niet meer. Haar partner is nu 92 en woont vlakbij: in het Bartholomeus Gasthuis. Hij wandelt regelmatig langs. ‘Ik kom eventjes een beetje Carol snuiven’, zegt hij dan. Dat is zo lief. De eerste keer dat hij hier binnenkwam, was hij in tranen. Hij heeft hier zoveel geschiedenis liggen met Carol. Inmiddels komt hij blij binnen en vertelt allerlei verhalen. Dit is een plek van toen en nu. Ik heb het gevoel dat ik op de schouders sta van een paar grote vrouwen.”