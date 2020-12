Het is officieel: Ministerraad draagt Sharon Dijksma voor als burgemeester van Utrecht

We wisten het natuurlijk al lang, maar nu is het ook officieel geregeld. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten Sharon Dijksma voor te dragen voor benoeming als burgemeester van Utrecht. Op 17 december gaat de benoeming in.

Nu het officieel geregeld is, is het tijd om ons eens in haar te verdiepen. Sharon Dijksma (49) is nog heel even wethouder Verkeer en Vervoer in Amsterdam, maar haar cv is langer dan dat. Zo was ze een tijd het jongste Tweede Kamerlid ooit en is ze drie keer staatssecretaris geweest in twee verschillende kabinetten. Ook was ze al eens in de race voor het burgemeesterschap van Nijmegen.

Verleden

Sharon Dijksma werd op 16 april 1971 geboren in het Groningse Hoogkerk. Ze haalde haar vwo-diploma en studeerde vervolgens Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en Bestuurskunde aan de Universiteit Twente, maar beide studies maakte ze niet af. Dijksma organiseerde als voorzitter van de leerlingenraad op haar middelbare school al demonstraties, tegen verplichte en onflatteuze gymnastiekkleding bijvoorbeeld, maar haar politieke carrière begon in 1991, toen ze algemeen secretaris werd in het bestuur van de Jonge Socialisten. In 1994 werd de toen 23-jarige Dijksma Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Op dat moment was ze het jongste Kamerlid ooit.

Dijksma was staatssecretaris in twee verschillende kabinetten. In kabinet-Balkende IV was ze van 2007 tot 2010 staatssecretaris van Onderwijs. In die functie voerde ze verbeteringen door in het taal- en rekenonderwijs en zorgde ze voor een nieuw stelsel van gastouderopvang. In 2012 besloot Dijksma de Tweede Kamer te verlaten, waarmee ze ook de jongste nestor van de Tweede Kamer ooit werd. Ze was in dat jaar in de race voor het burgemeesterschap van Nijmegen.

Ondanks dat ze bovenaan de voorkeurslijst van de voordrachtcommissie stond, koos de Nijmeegse raad Hubert Bruls als burgemeester. Het afscheid van de Tweede Kamer in 2012 duurde dan ook niet lang, want in december van dat jaar keerde ze terug als staatssecretaris van Economische Zaken in kabinet-Rutte II. In die functie hield ze zich vooral bezig met landbouw, natuur en voedselkwaliteit. In 2015 volgde Dijksma Wilma Mansveld op, nadat Mansveld aftrad als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Wethouder

In mei 2018 verliet Dijksma de Kamer weer, deze keer om wethouder te worden in Amsterdam. Kamervoorzitter Khadija Arib sprak Dijksma toe en had lovende woorden: “In je werk ben je flexibel en loyaal, maar ook iemand die weet wat ze wil. Je werkte jarenlang onder een levensgroot portret van opera-legende Maria Callas. Niet omdat jij een ster in zingen bent, maar omdat je jezelf herkent in die bescheiden, bijna angstige Italiaanse deerne die opklom tot operadiva. Vanuit het niets. Een selfmade woman.”

Voor haar functie wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit in Amsterdam verhuisde ze met haar gezin van Enschede naar de hoofdstad. Nu, twee jaar later, verruilt ze Amsterdam dus met haar man en drie kinderen voor Utrecht. Dijksma werd op 11 november voorgedragen als nieuwe burgemeester van de Domstad.

Praktische wijsheid

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Heleen de Boer, sprak eerder in de raadsvergadering over Dijksma. “Haar brede netwerk past bij de ambitie van Utrecht en kan ons helpen in onze lobby. Ze ziet kansen om onze sterke positie verder uit te bouwen en heeft tegelijkertijd gevoel voor de knelpunten die met groei en verandering gepaard kunnen gaan”, aldus De Boer.

“Ze kijkt ernaar uit om Utrecht als thuis te hebben voor haarzelf en haar gezin en zich te wortelen in en te verbinden aan onze mooie stad. Wij hebben er vertrouwen in dat Sharon Dijksma zal handelen met praktische wijsheid, zelfbewustzijn en dat ze laat zien wat ze doet ten dienste van anderen. Ze is zichtbaar, energiek en benaderbaar en staat zo symbool voor het vertrouwen in onze gezamenlijke toekomst. Voor alle Utrechters. We kijken uit naar haar komst als onze nieuwe burgemeester van Utrecht en naar de samenwerking.”

Utrechtse politiek

Ook de wethouders heetten Dijksma al eerder welkom in Utrecht. “Met de voordracht van Sharon Dijksma krijgt Utrecht een ervaren en betrokken bestuurder die als burgemeester een belangrijke rol speelt in het verbinden van alle inwoners en ondernemers in Utrecht. Juist in deze moeilijke tijden als gevolg van het coronavirus is dit belangrijker dan ooit”, schrijven de wethouders in een gezamenlijk bericht.

“Wij kijken ernaar uit om samen met de burgemeester verder te werken aan de ontwikkeling van onze stad.” Ook Dijksma zelf reageerde op haar voordracht. “Echt fantastisch, ontzettend veel dank voor dit vertrouwen”, zei ze via een livestream tegen de Utrechtse gemeenteraad toen bekend werd dat ze burgemeester zou worden. “Ik zou in de eerste plaats willen zeggen dat ik echt heel graag een burgemeester voor alle Utrechters wil zijn en er ook naar uitkijk om niet alleen alle raadsleden maar ook alle inwoners van de stad te ontmoeten. […] We zullen met het gezin samen heel snel richting Utrecht komen om te gaan wonen in deze prachtige stad.”

Dijksma volgt Jan van Zanen op, die zes jaar burgemeester van Utrecht was en eerder dit jaar naar Den Haag vertrok. Sinds zijn vertrek is Peter den Oudsten waarnemend burgemeester.