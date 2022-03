Het is verkiezingstijd en dat is goed te zien in de Utrechtse binnenstad

Wie zaterdagmiddag in het centrum van Utrecht was, kon het niet zijn ontgaan dat het verkiezingstijd is. Verspreid over stad spraken aanhangers van verschillende politieke partijen voorbijgangers aan of deelden ze pamfletten uit. Ook kwam Sigrid Kaag, vicepremier, minister van Financiën en partijleider van D66 naar Utrecht.

Op 14, 15 en 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Stemgerechtigden Utrechters kunnen op die dagen de indeling van de gemeenteraad weer bepalen. Nu is GroenLinks met 12 zetels nog de grootste partij in Utrecht, maar blijft dat ook zo?

Als het aan D66 ligt niet. Onder meer lijsttrekker Maarten Koning ging zaterdag met Kaag en voormalig Tweede Kamerlid Pia Dijkstra de Utrechtse binnenstad in om met mensen te praten. “Het laatste campagneweekend is begonnen”, laat de Utrechtse fractie van D66 weten via sociale media.

Rozen

Ook de PvdA kreeg zaterdag ‘ondersteuning’ uit Den Haag. Lilianne Ploumen, Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van de PvdA, kwam naar Utrecht om onder meer het actieplan ‘Armoede de stad uit’ te ondertekenen. Dit deed zij samen met Rick van der Zweth, lijsttrekker van de Utrechtse fractie van de partij.

Daarnaast trok ook Ploumen door de stad. Zij sprak mensen aan, wees hen op het belang van stemmen en ook deelde zij rozen uit aan passanten. Ploumen werd hierbij vergezeld door een team van PvdA-leden.

Groen

Leden van de Partij voor de Dieren waren te vinden op het Jaarbeursplein, de Neude en het Domplein. Hier tekenden zij onder andere met stoepkrijt bloemen op de grond om het belang van groen in de stad te benadrukken. “Stenen eruit, groen erin”, aldus Maarten van Heuven, lijsttrekker van de PvdD.

Tot slot had nieuwkomer Volt zaterdag een fietstocht georganiseerd. Deze startte in Den Bosch en eindigde op het Jaarbeursplein. Deze route was niet toevallig gekozen, de afstand bedroeg namelijk precies 113 kilometer en 113 is ook het nummer dat mensen met suïcidale gedachten kunnen bellen.

Met de actie werd dan ook geld opgehaald om organisaties die zich inzetten voor mensen met mentale problemen te ondersteunen. Lijsttrekker Ruud Maas van Volt Utrecht verwelkomde de deelnemers op het Jaarbeursplein.

Kieskompas

De komende dagen zullen alle Utrechtse politieke partijen campagne blijven voeren. Dit doen zij allemaal op verschillende manieren. Utrechters die nog niet weten op welke partij zij willen stemmen, kunnen ook het kieskompas raadplegen.

