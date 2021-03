Het is weer te druk in de Utrechtse parken, gemeente verzoekt mensen te vertrekken

Het was misschien te verwachten, maar ook woensdagmiddag wordt het volgens de gemeente te druk in meerdere Utrechtse parken. De gemeente verzoekt bezoekers om niet meer naar Park Lepelenburg, Wilhelminapark en het Griftpark te komen.

Het warme lenteweer zorgt ervoor dat veel Utrechters eropuit trekken. De parken zijn geliefde plekken met het zonnige weer. Het wordt volgens de gemeente echter te druk in verschillende parken. Boa’s zijn ingezet om bezoekers te vragen om te vertrekken.

In Park Lepelenburg gingen boa’s in gesprek met verschillende bezoekersgroepen om te vragen of ze wilden vertrekken. Het park werd toen iets leger, maar nadat de boa’s vertrokken waren kwamen er ook weer nieuwe bezoekers aan. De gemeente riep woensdagochtend inwoners al op hun ‘gezond verstand’ te gebruiken en drukte te vermijden.