Het jaar van bouwprojecten: deze werden in 2021 in Utrecht afgerond

Natuurlijk zijn er in de stad nog genoeg bouwprojecten in volle gang, maar er worden ook regelmatig projecten afgerond; van woningbouw tot herinrichtingen van straten. Zo aan het eind van het jaar is het tijd om eens terug te blikken. Welke Utrechtse bouwprojecten werden dit jaar afgerond?

Central Park

Sinds begin oktober heeft de skyline van Utrecht er een nieuwe, 90 meter hoge blikvanger bij. Kantoorgebouw Central Park is onderdeel van de herinrichting van het Utrechtse stationsgebied en ligt in het nieuwe ‘Central Business District’. Central Park wordt gepresenteerd als een duurzaam kantoor. Het pand bestaat uit 22 verdiepingen en er zit 28.500 vierkante meter kantoorruimte en 500 vierkante meter horeca.

Op de elfde verdieping van het gebouw ligt een stadspark op 45 meter hoogte. Het park bestaat uit zo’n veertig bomen, 1.500 planten en een beekje. ESA-astronaut André Kuipers opende het gebouw in oktober. “Onze mooie planeet is kwetsbaar. Daarom moeten we er zuinig op zijn en actief blijven inzetten op duurzame gebouwen, zoals Central Park”, zei hij destijds. Wethouder Eelco Eerenberg zei blij te zijn met de komst van het nieuwe kantoor: “Door de jaren heen is het centrum van Utrecht de meest gewilde en meest stabiele werklocatie van ons land. Central Park past als grote kantorenlocatie met ruimte voor ontmoeting goed op deze plek.”

House Modernes

70 miljoen was ervoor nodig om De Planeet aan de Lange Viestraat een complete facelift te geven, maar begin oktober kon burgemeester Sharon Dijksma het nieuwe House Modernes openen. Het warenhuis werd vanbinnen en vanbuiten compleet gerenoveerd. De historische structureren werden waar mogelijk hersteld in die van de Galeries Modernes, het warenhuis dat er tot 1981 gevestigd zat. In House Modernes zitten onder meer flexwerkplekken van het bedrijf Spaces en verschillende winkels, waaronder een kassaloze Aldi.

De gemengde functie was ook de aanleiding voor het veranderen van de naam ‘Galeries’ in ‘House’; in het pand zitten namelijk niet alleen meer winkels. Het idee is dat mensen in het gebouw heel de dag kunnen doorbrengen: werken, eten en drinken, boodschappen doen, jeu de boulen in de kelder of de laatste zonnestralen meepikken op het dakterras. Ook de naam ‘Modernes’ is volgens burgemeester Sharon Dijksma op zijn plek. “Het warenhuis is altijd een plek geweest waar mensen vroeger naar nieuwe producten kwamen kijken en de roltrappen of de lift kwamen uitproberen.”

DeBuurt (NPD-strook)

Ondanks de coronacrisis werd er in 2020 en 2021 hard doorgewerkt aan de bouw van drie woongebouwen en een woontoren op de NPD-strook. In het centrum van Overvecht, op de oude locatie van de Nederlandse Pakketdienst (NPD), komen een hoop mensen te wonen. De gemeente kocht de loodsen van de NPD en het voormalige Spectrumgebouw ruim twintig jaar geleden. Er waren al verschillende plannen voor het gebied, maar die gingen onder meer vanwege de economische crisis niet door. In 2017 werden de huidige plannen goedgekeurd. In de drie gebouwen van DeBuurt zijn 343 appartementen en in de woontoren zitten 630 studentenwoningen.

De gebouwen in DeBuurt hebben elk een groene binnentuin en in de ‘Superplint’, in het middelste gebouw, is plek voor allerlei verschillende activiteiten. Er zijn werkplekken voor mensen uit de buurt, maar er zitten ook zorginstellingen zoals een tandartsenpraktijk, een sportschool voor vrouwen, senioren en kinderen met een beperking, een koffiecorner en een centrale hal voor uiteenlopende activiteiten. DeBuurt werd in december opgeleverd en moet een smeltkroes worden van bewoners en ondernemers van alle leeftijden en allerlei verschillende culturen. De drie gebouwen heten dan ook Bario, Papiaments voor buurt, Birim, Turks voor eenheid en Blend, dat staat voor het ‘mengen’ van de mensen die samen DeBuurt vormen.

Plantsoen van Boedapest

Afgelopen jaar kreeg Leidsche Rijn er een stadstuin bij. Het Plantsoen van Boedapest, vlakbij het Berlijnplein, is niet alleen een groene plek waar bewoners kunnen wandelen, maar ook een overbrugging van het hoogteverschil in Leidsche Rijn Centrum. De bovenste laag is een stadspark, met twee rijen lindebomen en veel planten en bloemen.Het Berlijnplein is boven de snelweg A2 gebouwd. Het gebied ligt daarom hoger dan de aangrenzende contreien. Het verschil is volgens de gemeente ongeveer 7 meter en de nieuwe stadstuin vormt een verbinding tussen beide stukken grond. In de ruimte die onder het Plantsoen van Boedapest is ontstaan, zijn een soort werfkelders aangelegd. Daar zitten nu de Werfkelderstudio’s in, waar onder meer creatieve ondernemers een plekje hebben gevonden.

Het grootste deel van de stadstuin is dus klaar, maar in 2023 wordt er nog verder gebouwd aan de kant van de Vaduzdijk, waar nu nog een tijdelijke jongeren- en skateplek is. Ook dat wordt een park met planten, bloemen en lindebomen. Een loopbrug over de Vaduzdijk gaat de twee delen van de stadstuin met elkaar verbinden en de gemeente onderzoekt nog of onder het tweede deel van de tuin een fietsenstalling kan worden aangelegd.

Malieblad

Ook aan het verbeteren van het Malieblad is hard gewerkt. Het definitieve plan voor de kruising tussen de zuidpunt van de Maliebaan en de Maliesingel werd in april 2020 gepresteerd. Sindsdien heeft zo’n 2.000 vierkante meter asfalt plaatsgemaakt voor groen dat in de vorm van een druppel is gelegd. Het ontwerp is gebaseerd op de oorspronkelijke ontwerpen van Jan David Zocher, waarmee het Malieblad moet aansluiten op het naastgelegen Park Lepelenburg. Het Malieblad is verder een belangrijke schakel in de fietsroute over de singel en de Herenroute, de fietsroute tussen de binnenstad en de Maliebaan. Er is na de werkzaamheden dan ook meer ruimte ontstaan voor fietsers en voetgangers.

Busbaan Dichterswijk

Na een jaar van werkzaamheden aan de weg, kon begin oktober de nieuwe busbaan Dichterswijk officieel geopend worden. De bussen kunnen sinds de opening van de busbaan over het hele traject tussen het stadscentrum en Leidsche Rijn in één keer doorrijden, zonder last te hebben van files en rode verkeerslichten. Zowel bussen als auto’s rijden met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

De busbaan Dichterswijk is een belangrijke schakel in het ov-netwerk tussen Utrecht Centraal en station Vleuten. De route verbindt, naast de twee stations, ook een kantorenpark en drie grote winkelcentra met elkaar. Behalve de nieuwe busbaan zijn ook fiets- en voetpaden aangelegd, liggen er nieuwe kruisingen op de route en is er een nieuwe berm met 120 bomen aangeplant. Onder de Nelson Mandelabrug is ook een nieuw fietspad gekomen.

Nachtegaalstraat

Het is een van de vele herinrichtingen die Utrecht rijk is: de Nachtegaalstraat kreeg in 2021 een compleet ander uiterlijk. Doel van de herinrichting was om de straat prettiger te maken voor bewoners en winkelend publiek. Daar hoorde onder andere meer ruimte voor voetgangers bij en fietsers zijn de nieuwe hoofdgebruikers van de straat. Er zijn verder betere oversteekplaatsen gemaakt en meer fietsparkeervakken aangelegd.

Nieuw geplante bomen moeten de straat groener maken en bewoners krijgen de mogelijkheid om een geveltuintje aan te leggen. Volgens de gemeente helpt dat om regenwater in de grond af te voeren, in plaats van in het riool. Dat moet wateroverlast dan weer helpen tegengaan.

De Nachtegaalstraat is niet de laatste straat in de buurt die een andere inrichting krijgt. Na de Nachtegaalstraat is namelijk de Burgemeester Reigerstraat aan de beurt.