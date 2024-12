Het jaar van Castellum Hoge Woerd in Utrecht; een kapot plafond, een jubileum en toch geen btw-verhoging

Een archeologiemuseum, podium, stadsboerderij en café-restaurant ineen. Dat is Castellum Hoge Woerd. In deze ‘moderne interpretatie van een Romeins fort’ in De Meern kwam eind augustus een deel van het verlaagde plafond naar beneden. Na onderzoek was het publiek eind oktober weer welkom in het theater, het museum en de stadsboerderij. Alleen het CastellumCafé blijft voorlopig nog dicht.

Niemand raakte gewond toen het stuk plafond in het café naar beneden kwam. Door het mooie weer zaten de meeste mensen buiten op het terras, maar er is wel schade aan het gebouw. Er werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak. De tuinen, dierenweides en natuurspeelplaats mochten openblijven, maar het museum en theater moesten dicht. Na twee maanden werden beide veilig verklaard en konden de deuren weer open.

“Na het eerste onderzoek kwam er een vervolgonderzoek”, zegt Hanno Tomassen, directeur-bestuurder van het theater Podium Hoge Woerd. “Er moeten aanpassingen aan het plafond worden gedaan. Het kan niet meer terug worden geplaatst zoals eerst.” De theaterzaal bevindt zich boven het gedeelte waar het plafond naar beneden kwam.

In de maanden dat ze dicht waren, kreeg het theater hulp van Utrechtse collega-zalen. “Dat was hartverwarmend”, vindt Tomassen. “TivoliVredenburg, de Stadsschouwburg en wijkcentra hielpen ons om die tijd te overbruggen. Niet alle voorstellingen konden doorgaan, maar sommige konden zo alsnog plaatsvinden op een andere locatie.”

Feestweekend

Het herstel van het plafond in het CastellumCafé gaat nog wel een paar maanden duren, denkt hij. “Dat is jammer, want naar het theater gaan zonder een hapje eten of een borrel na afloop is toch anders.” Op ons podium staat van alles, vertelt Tomassen, van professioneel cabaret, toneel- en dansvoorstellingen tot afscheidsmusicals van groep 8. “Het gaat hartstikke goed met de ticketverkoop. De afgelopen tijd breken we iedere keer ons weekrecord. Ik heb nu al zin in het nieuwe jaar met ons jubileum en hoop dat het CastellumCafé weer snel open kan.”

Tomassen kijkt met gemengde gevoelens terug op “een dynamisch jaar”. Aan de ene kant was daar het kapotte plafond, aan de andere kant de voorbereidingen op het 10-jarig jubileum van 2025 en de btw-verhoging op cultuur, media en sport die tot grote opluchting van velen van tafel ging. “Er is gestreden voor cultuur. Gelukkig hoeven we onze ticketprijzen niet te verhogen.”

Volgend jaar bestaat Castellum Hoge Woerd tien jaar. Er wordt al druk gewerkt aan een jubileumprogramma dat vanaf mei tot en met september zal lopen. “Dat zijn onder meer voorstellingen, maar ook workshops en debatten. Binnen en buiten is van alles te beleven. Eind augustus zijn we precies tien jaar open. Dat weekend wordt een feestweekend.”

‘Een andere wereld’

In het museum ligt onder andere het best bewaarde Romeinse rivierschip dat in Noordwest-Europa is gevonden: De Meern 1. Het is een van Tomassen zijn favorieten. “Nergens is er een groot Romeins schip dat zo intact is gebleven. Als ik ernaar kijkt, ontstijg ik even onze leefwereld. Het schip laat je kennismaken met een andere wereld en neemt je mee naar verhalen uit een andere tijd.” Er komen allerlei bezoekers op af, zegt hij. “Zo komen er Italianen speciaal hierheen voor het schip.”

Het Castellum bevindt zich op precies dezelfde plek als de restanten van het oude Romeinse fort. Ook heeft het dezelfde afmetingen. “Vanuit dit fort bewaakten ruim 2000 jaar geleden Romeinse soldaten de rivier de Rijn”, is te lezen op de site. “Het Castellum ligt namelijk pal aan de Limes: de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk.” De Limes, dat ‘grens’ betekent in het Latijn, is werelderfgoed. Bovendien is Utrecht ontstaan op deze Romeinse grens. Tomassen: “Deze plek is erg belangrijk in de geschiedenis en toekomst van onze stad en regio. En dat kunnen we met cultuur, erfgoed, natuur en horeca fantastisch invoelbaar maken.”