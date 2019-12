Het jaar van de grootste fietsenstalling: Een stalling als toeristische attractie

In Het Jaar Van interviewen we verschillende Utrechters waarmee we terugkijken op het afgelopen jaar en bespreken we bijzondere gebeurtenissen of ontwikkelingen. Tot en met de laatste dag van het jaar 2019 verschijnen er dagelijks verhalen in deze rubriek.

Utrecht heeft vanaf augustus, met 12.500 plekken, echt de grootste fietsenstalling ter wereld. Terwijl tientallen aanwezigen toekeken, werd de stalling fietsend geopend. Samen met teamleider Steef Blaauwgeers (35) kijken we terug op de eerste maanden.

Hoewel het eerste gedeelte van de stalling al sinds augustus 2017 open was, is de fietsenstalling na de opening van het tweede gedeelte pas echt de grootste van de wereld. Naast 12.500 parkeerplekken biedt de stalling ruimte aan duizend OV-fietsen. De stalling is 24 uur per dag en zeven dagen in de week open en gebruikers kunnen hun fiets elke eerste 24 uur gratis stallen.

De stalling is tegelijkertijd een toeristische attractie. Blaauwgeers: “Er komen van over de hele wereld mensen om te kijken naar deze stalling. Een man kwam samen met zijn dochter speciaal uit Engeland om het met zijn eigen ogen te bekijken. En er is pers geweest uit onder meer Duitsland, Taiwan, China en Indonesië.” Ook reizigers weten de stalling al goed te vinden. “Als je hier op dinsdagochtend komt, is de stalling nagenoeg vol. We krijgen soms zelfs de vraag waarom er in de grootste stalling ter wereld nog steeds niet genoeg plek is”, vertelt Blaauwgeers. “Nou, daar kun je wel aan zien dat Utrecht de drukste fietsstad ter wereld is. ‘s Ochtends en ‘s avonds zie je de forenzen, overdag mensen die gaan shoppen in Hoog Catharijne, in het weekend de studenten en festivalgangers. Je ziet hier alles voorbij komen.”

Visitekaartje

De stalling, werkplaats en OV-fietsverhuur worden beheerd door de NS, die het inhuren van personeel uitbesteedt aan Stichting RataPlan. De stichting werkt met een mix van reguliere werknemers en werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt. Blaauwgeers: “We doen hier meer dan alleen het in- en uitchecken en het verhuren van OV-fietsen: veel mensen willen informatie van ons en we zijn voor veel gebruikers het begin- en eindpunt van hun reis met de NS.”

‘Je ziet hier een afspiegeling van de samenleving voorbij komen’

Een veelvoorkomend probleem is dat mensen hun fiets niet meer kunnen vinden. “We doen uiteraard ons best om daarbij te helpen. Als het kan zal er altijd een werknemer bereid zijn om met een reiziger een rondje te lopen om de fiets te zoeken. Maar dat is niet altijd genoeg. Ik raad aan om altijd een foto te maken van het nummer van het rek waar je fiets gestald is, en zorg dat je fiets opvalt. Verf hem in een gekke kleur, of zorg dat je een grote fietsbel hebt.”

Het was in de eerste weken wel even zoeken voor de nieuwe medewerkers van de stalling. Zeker omdat het ook een doorgaand fietspad is. “Zo waren er bijvoorbeeld situaties waarbij mensen vanuit drie verschillende richtingen op één werknemer afkwamen. Dit is én voor de reiziger en voor de werknemer niet veilig en daar moesten we een oplossing voor zoeken.”

“Hoe heb ik het afgelopen jaar ervaren? Ik ben trots. Ik krijg heel veel waardering voor wat ik doe. Voor de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt heb ik niet alleen de rol van leidinggevende, maar ook die van een coach en een luisterend oor. We helpen om een stabiele basis te bouwen en een werkritme te krijgen. Dat is heel dankbaar werk.”