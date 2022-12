Het jaar van geen coronamaatregelen meer

Waar 2021 nog het jaar van de geflopte Summer of Love was, stond 2022 in het teken van het loslaten van de coronamaatregelen. Hoewel het virus nog steeds onder ons is, lijkt corona voor veel mensen al snel naar de achtergrond verdwenen. In 2022 sloegen we de deuren weer open, haalden we de gemiste feesten in en pakten we zo goed het kon het normale leven weer op. 2022 is het jaar van het loslaten van de coronamaatregelen.

U weet het nog, juli 2021. De hekken van de Nederlandse festivals gingen weer open en binnen de kortste keren stonden mensen met drommen in de rij voor hun langverwachte dagje dansen. Dansen met Janssen, was het credo. Maar het Janssen-vaccin werd op dat moment nog grootschalig uitgerold. Veel jongeren hadden de prik nog niet gehad. Maar geen paniek, ook met een coronatoegangsbewijs kreeg je groen licht aan de poorten van het festival.

Het gevolg was een brandhaard van naar schatting zo’n 1.000 besmettingen bij het Utrechtse festival van Verknipt. Wereldnieuws. De Summer of Love die de zomer van 2021 had moeten worden, werd ons door de neus geboord. Lockdowns volgden, waaronder een nieuwe, harde lockdown in december 2021. Een voorzorgsmaatregel van het kabinet. De feestdagen van vorig jaar werden geregeerd door omikron, een piek in de ziekenhuisbezetting en de boostercampagne. Hoe gaat het verder in 2022?

Doorstroomlocaties

Het nieuwe jaar begint zoals gezegd in een zware lockdown. Na enkele weken, wat voor sommigen voelt als een eeuwigheid, vinden alweer de eerste versoepelingen plaats. Zo kunnen vanaf 10 januari de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs de deuren weer openen. Ook gaat de buitenschoolse opvang weer van start. Voor andere instellingen duurt de lockdown langer, zoals voor de culturele instellingen van onze stad.

Theaters en musea moeten nog langer dicht blijven, waar supermarkten en woonwinkels – evengoed ‘doorstroomlocaties’ – de deuren vaak alweer hebben kunnen openen. Uit protest tegen deze maatregelen gaan het Centraal Museum en Museum Speelklok in Utrecht toch een dag open op 19 januari. Vanaf 26 januari mag bijna alles weer open, tussen 5.00 uur in de ochtend en 22.00 uur in de avond. Mensen kunnen vanaf dan weer naar cafés en restaurants, theaters, musea en bioscopen, pretparken, dierentuinen, sauna’s en casino’s.

Nachtleven

De grote afwezigen in dat lijstje blijven toch de nachtclubs, tot groot ongenoegen van veel Utrechtse muzikanten, programmeurs en feestgangers. Opnieuw reden voor protest: tijdens de landelijke actie De Nacht Staat Op openen podia en clubs hun deuren tegen de regels in. Onder meer bij podium De Helling in Utrecht wordt er weer een feest georganiseerd, waarvoor de kaarten binnen enkele uren zijn uitverkocht. Daarnaast blijft ook de inzet van het coronatoegangsbewijs het onderwerp van gesprek.

Veel ondernemers kunnen niet opdraaien voor het extra personeel om de toegangsbewijzen te controleren, in een tijd waarin personeel toch al schaars is. Deze veel bekritiseerde maatregel vervalt niet veel later. Vanaf 25 februari gaan onder meer het coronatoegangsbewijs en de anderhalvemetermaatregel het raam uit. Ziekenhuizen in Utrecht besluiten echter nog een tijdje langer vast te houden aan de eerder geldende veiligheidsmaatregelen, ter bescherming van de kwetsbare patiënten.

Tramaanslag

Op vrijdag 18 maart kan de tramaanslag op het 24 Oktoberplein voor het eerst met publiek worden herdacht. Het is dan drie jaar geleden dat Gökmen T. in een tram het vuur opende op passagiers en omstanders, waarbij vier slachtoffers het leven lieten. Vanwege de coronamaatregelen werden de herdenkingen in 2020 en in 2021 nog klein gehouden. In 2022 kunnen er eindelijk meerdere mensen bij aanwezig zijn. Een paar dagen later, op woensdag 23 maart, verdwijnen nagenoeg alle coronamaatregelen. Daarmee is het dragen van een mondkapje in het OV niet meer verplicht en ook vervalt het 1G-systeem.

Maar ook na het vervallen van de maatregelen tegen de verspreiding van corona, blijft het virus een rol spelen in de samenleving. Een kleinere rol, dat wel. Zo blijven bepaalde adviezen nog gelden en krijgen verschillende branches steun van de overheid om de klap van de pandemie te overleven. Families, instellingen en ondernemers, sommigen zijn hard geraakt door het virus. Maar het einde van april komt dan toch echt in zicht en in Utrecht betekent dat: vrijmarkt. En na twee uitgeklede edities van Koningsdag wordt er in Utrecht extra drukte verwacht. De gemeente zet in op onder meer de controle van grote mensenmassa’s. Koningsdag is in 2022 als vanouds gezellig. Over het verloop van de Koningsnacht en -dag in Utrecht laat de gemeente zich dan ook positief uit. “De sfeer was goed en iedereen was duidelijk blij dat er weer een feestje te vieren was.”

Bevrijdingsfestival

In mei is Utrecht nog maar nauwelijks bezig met het coronavirus, de lockdown lijkt alweer een hele tijd geleden. Met horden komen mensen uit Utrecht en daarbuiten naar Park Transwijk om het Bevrijdingsfestival te vieren. De zonnige dag is voor velen een opluchting vergeleken met de onlineversie van het voorgaande jaar, en de bevrijding wordt dan ook uitbundig gevierd. In mei vervalt de laatste maatregel tegen de verspreiding van corona en dus hoeft men op het vliegveld en in het vliegtuig geen mondkapje meer op.

In de maand daarop kondigt de gemeente Utrecht extra steun aan voor ondernemers in de horeca en evenementenbranche. Zij zijn door de coronacrisis zwaar getroffen. Voor de hulp aan deze ondernemers maakt Utrecht een bedrag van 500.000 euro vrij. Kosten voor het aanvragen van vergunningen gaan om laag en Utrechtse horecaondernemers betalen in 2022 geen geld voor het bijschrijven van de eerste acht leidinggevenden in de horecavergunning. De Summer of Love barst in Utrecht dan toch eindelijk los met de viering van de Canal Pride. Maar liefst vijftig boten varen over de Catharijnesingel en Oudegracht met daarop de meest kleurrijke mensen. Tienduizenden toeschouwers stonden aan de kant en waren getuige van het spektakel. Gedurende de zomer volgen verschillende festivals, zoals Tweetakt, Gluren bij de Buren, Leading Voices, Central Park en niet te vergeten Verknipt festival.