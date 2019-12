Het jaar van JanIsDeMan: ‘Mijn kunst werd in 2019 écht gewaardeerd’

In Het Jaar Van interviewen we verschillende Utrechters waarmee we terugkijken op het afgelopen jaar en bespreken we bijzondere gebeurtenissen of ontwikkelingen. Tot en met de laatste dag van het jaar 2019 verschijnen er dagelijks verhalen in deze rubriek.

De Utrechtse kunstenaar Jan Heinsbroek (36) beleefde in 2019 het grootste succes uit zijn carrière. Heinsbroek, beter bekend als JanIsDeMan, schilderde in maart een gigantische boekenkast op een woning aan de Amsterdamsestraatweg en zijn telefoon hield daarna niet meer op met rinkelen. Hij werd door allerlei media geïnterviewd, kreeg uit alle hoeken van de wereld complimenten en werd uitgenodigd voor verschillende evenementen. Inmiddels zijn er vier boekenkasten van JanIsDeMan, waarvan twee in het buitenland.

De bewoners van het huis op de hoek van de Amsterdamsestraatweg en de Mimosastraat zijn goede vrienden van Heinsbroek. “Zij wilden al heel lang een muurschildering”, zegt de kunstenaar. “De enige eis die zij stelden was dat het een toevoeging voor de buurt moest zijn. Het was niet makkelijk om daar een goed concept voor te verzinnen, maar uiteindelijk kwam ik op het idee van een boekenkast.”

De bewoners van het huis vroegen vervolgens aan hun medebuurtbewoners welke boeken zij in de kast willen zien. Politieke en religieuze boeken waren daarbij uitgesloten omdat die onderwerpen voor te veel ‘gedoe’ zouden zorgen. Er kwamen veel suggesties uit de wijk en de meeste boeken hebben een plekje gekregen in de kast.

Heinsbroek had van tevoren niet verwacht dat zijn boekenkast zoveel teweeg zou brengen. Vier elementen uit het werk zijn wat hem betreft bepalend voor het succes. “Ten eerste geeft het de bewoners een connectie met de muur. Hun favoriete boek of bijvoorbeeld het lievelingsboek van hun kind staat ertussen.

Daarnaast is het nostalgisch: het is geen e-reader, maar het zijn ouderwetse boeken met een kaft. Ook is het een illusie, je ziet namelijk door het 3d-kunstwerk niet dat het een platte muur is. Tot slot komen allerlei culturen bij elkaar in het werk. De boeken in de kast zijn in ongeveer acht verschillende talen geschreven waaronder in het Pools, Turks, Arabisch, Frans, Duits en Nederlands. Al die culturen staan zonder gezeik naast elkaar.”

Waardering

Het heeft een volle week geduurd om de boekenkast op de muur te schilderen. Bij de uitvoering heeft Heinsbroek hulp gehad van de Utrechtse kunstenaar Deef Feed. Toen het werk eenmaal klaar was heeft hij het gefotografeerd en gedeeld op sociale media. “Het werd eigenlijk direct heel goed ontvangen. Het bericht werd honderden keren gedeeld en duizenden keren geliket. Op een gegeven moment kreeg ik reacties uit allerlei landen in allerlei talen. Dan weet je dat je goed bezig bent.”

De reacties bestonden niet alleen uit complimenten, er zaten ook aanvragen tussen. Zo is Heinsbroek in de periode daarna uitgenodigd in Frankrijk en Engeland en in beide landen heeft hij een vergelijkbare boekenkast gemaakt. Er zitten dan ook nog wat projecten in de pijplijn. “Ik heb de afgelopen zomer vooral in het Engels gemaild en dat was wel nieuw voor mij”, zegt Heinsbroek lachend. 2019 was een heel bijzonder jaar voor de Utrechtse kunstenaar. “Mijn kunst werd echt gewaardeerd, meer dan ik ooit had durven hopen. Ik heb daardoor veel kansen gekregen. Alles gaat eigenlijk goed en dat is best bijzonder.”