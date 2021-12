Het jaar van Jasper Coenen van Elevation Events; weer geen festivalzomer

Duizenden blije gezichten, dansende menigtes, de beste artiesten; aan het begin van dit jaar waren veel mensen hoopvol voor de festivalzomer. Nadat het festivalseizoen in 2020 volledig afgelast was, dacht men dat het nieuwe jaar anders zou worden; The Summer of Love 2021. Het liep echter weer helemaal anders. Even konden bezoekers genieten van het ‘oude normaal’, maar de keuzes en versoepelingen van het kabinet aan het begin van de zomer bleken uiteindelijk te hoopvol. Jasper Coenen is eigenaar van het in Utrecht gevestigde Elevation Events en had vijftien festivals op de agenda staan. Er kwamen geen duizenden blije gezichten.

Bekend van de concepten Soenda, Smeerboel, Ohm, Duikboot, Daisy, Paradijs van het Zuiden, De Leuke, 18hrs Festival, In het Zand, Soia Koningsdag & Fluff Disco Festival is Elevation Events een serieuze organisatie van festivals. Jasper vertelt: “Aan het begin van dit jaar dachten we dat het anders dan 2020 zou worden. We werkten toe naar die stip op de horizon die ons voorgeschoteld werd. De Fieldlab-experimenten hadden aangetoond dat we de evenementensector weer verantwoordelijk konden opstarten, samen met de vaccinatiecampagne die op gang kwam.”

‘Het dansen met Janssen bleek een verkeerde aanpak’

Laten we even teruggaan naar begin dit jaar. Nederland zat in een strenge lockdown. Er gold een avondklok en een hele hoop zaken waren verplicht dicht. Maar, zo was de gedachte, als er eenmaal genoeg mensen gevaccineerd zouden zijn, zou de samenleving weer open kunnen. Dat gebeurde ook. In juni gingen de versoepelingen in en vanaf eind juni konden grote festivals ook weer doorgang vinden. ‘Dansen met Janssen’ was het credo en vele jongeren namen het ervan. Jasper: “Er werden ineens rare keuzes gemaakt. Het dansen met Janssen bleek een verkeerde aanpak en de tijd tussen het testen en het bezoeken van een festival werd te ruim genomen. Het beleid van de overheid was de reden dat het festivalseizoen weer faalde.”

Elevations Events had juist een mooi programma klaargezet. “We hadden onze festivals naar later in de zomer verplaatst. De Utrechtse festivals Soenda op 28 augustus en Smeerboel op 11 september. We hebben keihard gewerkt zodat we in totaal vijftien evenementen in tweeënhalve maand konden houden. In België en Duitsland gingen mensen de hele zomer naar festivals. Maar toen bleek het in Nederland niet meer te gaan vanwege de keuzes van het kabinet aan het begin van de zomer. Er werd weer een streep gezet door het seizoen.”

‘We heb keihard gewerkt, met heel veel passie’

Voor Jasper is het een hard gelag, maar zijn grootste zorgen lagen gedurende het jaar bij zijn team. “We hebben ons een slag in de rondte gewerkt, met veel enthousiasme en goede moed waren we bezig. En dan, een dag voordat we met de opbouw van een festival zouden beginnen, werd bekendgemaakt dat het toch niet door kon gaan. Voor het team is dat super demotiverend. We balanceerden de hele tijd tussen hoop en slecht nieuws, en we kregen steeds weer de deksel op onze neus.” Uiteindelijk kon één festival van Elevation Events doorgaan. Jasper: “We heb keihard gewerkt, met heel veel passie. We krijgen normaal altijd nog meer energie terug als we al die blije mensen op onze festivals zien, dan kunnen we blijven doorgaan.”

Unmute Us

Toch waren er twee grote gebeurtenissen afgelopen jaar waar wel vele duizenden mensen bij aanwezig waren. Jasper Coenen was een van de drijvende krachten achter Unmute Us. Deze grootschalige protestmarsen in verschillende steden in Nederland vroegen aandacht voor de zwaar getroffen festivalbranche en dienden als uitlaatklep voor tienduizenden festivalliefhebbers. Er kwamen twee optochten in Utrecht, die veel bezoekers naar de stad trokken.

Jasper: “De reden van Unmute Us – het beleid van de overheid – was plat gezegd zwaar klote, maar het gaf zoveel energie en het was echt vet dat zoveel mensen van zich lieten horen. Eindelijk konden we weer iets organiseren dat doorging. Zoveel mensen lieten van zich horen. Festivalbezoekers zijn normaal als belangengroep niet verenigd, maar tijdens Unmute Us konden ze laten zien hoe belangrijk het voor hun is.” Toch mochten de demonstraties niet baten. Het signaal was afgegeven, maar er kwamen geen festivals meer.

Het bedrijf van Jasper is gelukkig nog gezond, voordat de coronacrisis toesloeg heeft Elevation Events wat vlees op de botten gekweekt. En er zijn natuurlijk nog de steunmaatregelen van de overheid. Jasper: “Maar we hebben natuurlijk ook heel veel tijd en geld verloren. Dit kan niet eeuwig zo doorgaan. Daarbij probeer ik ook altijd oog te houden voor onze leveranciers en zelfstandigen waarmee we samenwerken. De afgelopen anderhalf jaar is er ook kennis vertrokken uit de sector, of zagen leveranciers zich genoodzaakt om in andere bedrijfstakken te gaan werken. Dat krijg je niet zomaar meer terug.”

Ondertussen zijn ze bij Elevation Events alweer aan het werk voor volgend jaar. Jasper: “Die stip die we op de horizon hadden is nu even verdwenen, het perspectief lijkt nu verder weg dan begin dit jaar. Maar we blijven positief. We hopen vooral dat de overheid ook wat meer vertrouwen in de sector steekt, en goed kijkt naar de resultaten van de Fieldlab-evenementen. Wij willen vooral zo snel mogelijk weer bezoekers kunnen ontvangen, al die blije gezichten zien.”