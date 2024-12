Het jaar van Pep en Frans: “2024 het jaar van wederopstanding voor FC Utrecht”

Het jaar zit er bijna op en dat betekent dat Pep en Frans terugblikken op het voetbaljaar van hun cluppie. FC Utrecht beleefde in 2024 weer veel hoogte- en dieptepunten. De broers bespreken het functioneren van trainer Ron Jans, de zwarte dag tegen Go Ahead Eagles en kijken vooruit naar het nieuwe kalenderjaar.

“Het afgelopen jaar is er weer een voor in de geschiedenisboeken”, zo valt Pep met de deur in huis. “De club heeft veel progressie geboekt en een aantal mooie resultaten neergezet. In 2024 zijn er slechts vijf wedstrijden in de competitie verloren. Tegelijkertijd is het aantal toeschouwers in het stadion enorm gegroeid en zijn er op financieel gebied eindelijk zwarte cijfers gedraaid. Na meerdere moeizame jaren zijn dat echt knappe prestaties. 2024 is uiteindelijk het jaar van de wederopstanding voor FC Utrecht”

Ron Jans

Ook Frans ziet dat er bij zijn club weer een frisse wind waait. “Als we 2024 moeten samenvatten in twee woorden dan is dat best simpel: Ron Jans. Sinds zijn komst is de rood-witte trein op stoom gekomen. Jans heeft veel warmte en geloof gebracht. Dat klinkt misschien filosofisch, maar de positiviteit van wonderdokter Jans bleek het juiste geneesmiddel voor deze selectie te zijn. Hij heeft goede resultaten gebracht en van het team een vechtmachine gemaakt. Binnen dit team is het dan ook moeilijk om een uitblinker aan te wijzen. Dat is precies de verdienste van Jans. Individueel zijn veel spelers hetzelfde gebleven, maar als collectief stralen ze meer kracht uit dan ooit tevoren. We hebben geen individuele klasbakken, maar een hecht team dat weer wat Utrechtse passie in zijn donder heeft.”

Go Ahead Eagles

FC Utrecht is volgens de broers dus aan een opmars bezig. Toch had 2024 ook zijn dieptepunten volgens Pep. Ondanks de positieve resultaten werd er namelijk weer geen Europees voetbal gehaald. “Uiteindelijk draait het bij FC Utrecht altijd om Europees voetbal. Daar hebben we het afgelopen seizoen toch de plank misgelagen. De finalewedstrijd van de play-offs was daarin het absolute dieptepunt. Iedere supporter die de wedstrijd een keer terugkijkt, snapt nog steeds niet op welke manier er is verloren. Het Europese ticket lag voor het oprapen. Het is nog steeds onbegrijpelijk dat die wedstrijd niet is gewonnen.”

De schaal

Nu 2024 zijn einde nadert pakt Pep nog de kans om hoopvol richting de toekomst te kijken. “Stiekem hebben we alvast een nieuwjaarswens gedaan. Hopelijk komt er in mei 2025 een zwart autootje aanrijden bij Stadion Galgenwaard. Stapt er een mannetje uit. Doet de kofferbak open en komt er een glimmende schaal te voor schijn. Het is naar alle waarschijnlijkheid een illusie om deze droom te hebben, maar het feit dat we eind december nog steeds bij de top van de competitie staan, toont precies de groei van de club aan. Hoe lang de club deze resultaten volhoudt gaan we zien, maar wij willen iedereen alvast een gezond en sportief 2025 wensen.”