Het jaar van Skatekeet: De wereld over met een skateboard

In Het Jaar Van interviewen we verschillende Utrechters waarmee we terugkijken op het afgelopen jaar en bespreken we bijzondere gebeurtenissen of ontwikkelingen. Tot en met de laatste dag van het jaar 2019 verschijnen er dagelijks verhalen in deze rubriek.

De Utrechtse Keet ‘Skatekeet’ Oldenbeuving vloog op rolletjes door 2019. De talentvolle sporter is pas 15 jaar oud en won afgelopen jaar goud tijdens de Europese kampioenschappen. Keet: “Het vrijheidsgevoel dat skaten mij geeft is het allermooiste.”

Ze zette dit jaar grote stappen, maar van een persoonlijke doorbraak wil Oldenbeuving niet spreken. “In de skatewereld doe ik al even mee in de top, maar voor het grote publiek in Nederland is dit nieuw.” Op haar onderdeel street, waar skaters de mooiste tricks laten zien, eindigde zij tijdens het EK boven vrouwen die twee keer zo oud zijn. Haar favoriete trick is de ‘crooked grind’, maar de ‘half-cab noseslide big spin’ staat bovenaan haar lijstje van nog-te-leren trucs. Door obstakels als trappen, leuningen, banken en ander straatmeubilair te gebruiken wist Oldenbeuving 111,34 punten bij elkaar te skaten. Daarmee liet zij onder andere het Belgische talent Lore Bruggeman achter zich. “Die gouden medaille op het EK was wel het hoogtepunt van het afgelopen jaar. Ik had gedacht dat ik hoog kon eindigen, maar een eerste plaats was wel heel mooi.”

Drukke levensstijl

Oldenbeuving kreeg het steeds drukker. De kampioenschappen waren een paar jaar geleden voornamelijk in Europa, maar dit jaar maakte ze ook haar opwachting in Brazilië, de Verenigde Staten en China. “Het is natuurlijk superleuk om overal in de wereld te skaten. Dat doe ik het allerliefst. Daarnaast is het heel vet om wat van die landen te zien. Je bent rondom wedstrijden wel veel met skaten bezig, maar er is gelukkig ook tijd om iets van de omgeving en andere culturen te ontdekken”, legt Oldenbeuving uit. Ze vertelt goed om te gaan met een drukke levensstijl, maar weet dat het allesbehalve normaal is voor een 15-jarig meisje. “Gelukkig kan ik school combineren met mijn leven als topsporter.” Haar middelbare school is een Topsport Talentschool, waardoor ze flexibeler haar vakken kan volgen. “Als ik naar het buitenland moet voor een belangrijke wedstrijd, kan dat gewoon.”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Steeds meer meisjes beoefenen de sport. “Daar ben ik heel blij mee. Vroeger werd ik bij competities vooral bij jongens ingedeeld omdat er te weinig meiden waren. Dat is nu echt wel anders. Ik hoop dat ik nog veel meer meiden kan inspireren om ook te gaan skateboarden.” Oldenbeuving brengt vrije uurtjes vaak door in Skatepark Utrecht in Kanaleneiland of traint in Den Bosch. “Maar ik reis ook regelmatig met vrienden het land door om in parken te skaten.”

Waardevolle ondersteuning

Haar ouders, broertje, coach en skatevrienden bieden haar belangrijke en waardevolle ondersteuning. Door hen kan zij haar bijzondere leven leiden en haalt zij veel plezier uit het skaten. “Dat is ook uiteindelijk het belangrijkste. De combinatie van plezier en een gevoel van vrijheid is het allermooiste.” Oldenbeuving gaf na haar zege tijdens het NK in september aan dat zij graag mee wil doen aan de Olympische Spelen in 2020 in Tokio, waar skateboarden voor het eerst een olympisch onderdeel is. En ze is nog druk bezig om dat doel te behalen, maar het is ook niet het einde van de wereld het uiteindelijk niet lukt. “Ik heb nog wel wat jaartjes te gaan! Volgend jaar moet ik nog wat goede scores halen en hoop ik me als een van de vier beste Europese skaters te kwalificeren. Ik ben er nog niet, maar als ik deze lijn doorzet, heb ik een goede kans!”