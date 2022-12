Het jaar waarin de Markiezeneik hét symbool tegen de kap in Amelisweerd werd

De ruim 200 jaar oude eik die te vinden is op het deel van Amelisweerd dat dreigt te verdwijnen vanwege de verbreding van de A27 is in 2022 verkozen tot Boom van het Jaar. Met bijna 37.000 stemmen liet de eik de Koortsboom uit Gelderland, die met ruim 1.300 stemmen op de tweede plek eindigde, ver achter zich. Mogelijk zagen veel mensen die tegen de verbreding van de A27 bij Utrecht zijn deze verkiezing als een mogelijkheid om hun stem te laten horen. Volgens Ton Cornelisse is de Markiezeneik zelfs uitgegroeid tot hét symbool tegen de bouwplannen. “Ik ben ervan overtuigd dat deze eik er over 400 jaar nog steeds staat.”

Tussen 5 september en 17 oktober kon er gestemd worden op de twaalf Nederlandse bomen die kans maakten om Boom van het Jaar te worden. Gedurende deze zes weken was Ton Cornellise nagenoeg elke dag aanwezig in Amelisweerd om campagne te voeren. “Ik sprak voorbijgangers en wees ze op de Boom van het Jaarverkiezing. Ik heb geweldige ontmoetingen gehad met allerlei mensen die de natuur een goed hart toedragen. Een daarvan was een man die medicijnen in Utrecht had gestudeerd en nu arts is in Zwitserland. Hij vertelde mij dat natuur, waaronder dit stadsbos, enorm belangrijk is voor de gezondheid van omwonenden. Zeker in zo’n verstedelijkt gebied als Utrecht. Het belang van Amelisweerd is dan ook enorm groot en onder meer dat probeer ik de mensen bij te brengen.”

De verbreding van de A27 bij Utrecht is al een aantal jaar een heet hangijzer. In 2016 presenteerde toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen al de plannen voor dit project. Een paar maanden later, in februari 2017, werd het Tracébesluit getekend, waar ongeveer anderhalf jaar later weer een streep door werd gezet door de Raad van State. De vergunningen waren namelijk verleend op basis van het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS), maar dit programma slaagde er volgens de hoogste bestuursrechter niet in om aan te tonen dat de hoeveelheid stikstof in kwetsbare natuurgebieden werd teruggedrongen.

In december 2020 werd door toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen het nieuwe Tracébesluit gepubliceerd. Zij was onderdeel van kabinet-Rutte III dat in januari 2021 vanwege de toeslagenaffaire het ontslag aanbod. In maart van dit jaar liet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van het nieuwe kabinet weten vast te willen houden aan het Tracébesluit en dit werd dan ook, door de huidige minister Mark Harbers, tot 4 oktober van dit jaar ter inzage gelegd. Veel omwonenden, maar ook de gemeente en provincie Utrecht zijn tegen de verbreding.

Cornellise had vlak na de aftrap van de Boom van het jaar Verkiezing niet verwacht dat de markiezeneik zoveel stemmen zou krijgen. “Maar daar kwam snel verandering in. De actiegroep Amelisweerd niet Geasfalteerd ging ook campagne voeren en zij zijn digitaal vaardig en hebben een groot netwerk. Na ongeveer een week had de eik al zoveel stemmen waardoor ik gebeld werd door SBNL Natuurfonds, de initiatiefnemer van de Boom van het Jaarverkiezing. Ze vertelden dat er honderden stemmen tegelijk binnenkwamen en dat ze niet zo goed wisten wat er aan de hand was. Toen had ik wel in de gaten dat de markiezeneik de verkiezing ging winnen.”

De markante boom uit Amelisweerd doet in 2023 volgens Cornelisse mee aan de verkiezing van de Europese Boom van het jaar. In 2022 won een Poolse zomereik die bijna 180.000 stemmen kreeg. Ondanks de verpletterende overwinning tijdens de Boom van het Jaarverkiezing moet de achterhoede van de markiezeneik dus nog flink de handen uit de mouwen steken om deze ook in Europa op de eerste plek te krijgen.

‘Ik zie het als mijn missie in de tijd die mij nog gegund is’

Voor Cornellise gaat het allemaal om bewustwording. “Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kunnen mensen vanwege klimaatverandering in 2050 bijvoorbeeld niet meer op wintersport. Ik ben geen depressieve man, op een ontspannen manier probeer ik mensen bewustwording bij te brengen. Ik zie het als mijn missie in de tijd die mij nog gegund is. Daarom probeer ik mensen in te laten inzien dat de verbreding van de A27 een slecht idee is en dat lijkt bij steeds meer personen door te dringen, ook in de VVD-hoek. Zo zei minister Christianne van der Wal onlangs dat we niet zonder natuur kunnen. Omdat ik een optimist ben denk ik dan ook dat het plan uiteindelijk van tafel gaat. En dat is maar goed ook want Amelisweerd is een vitaal en uniek bos, dat enkel bestaat uit loofbomen die op een stroomrug van de Rijn staan. Daarnaast zie ik, met name in de weekenden, dat er heel veel mensen recreëren in het gebied. Laten we dat ook niet vergeten. Ik zeg gekscherend weleens dat Amelisweerd de kinderuitlaatcentrale van Utrecht is. Het is echt een unieke plek. Ik ben dan ook van mening dat de eik er over vier eeuwen nog steeds staat.”