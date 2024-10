Het lijkt erop dat er geen mannenuurtje komt in de Utrechtse zwembaden

Het ziet ernaar uit dat er geen moment komt waarop alleen mannen welkom zijn in de Utrechtse zwembaden. Volgens de gemeente is de vraag naar zo’n mannenuurtje beperkt en is er momenteel geen capaciteit bij de zwembaden.

In augustus pleitte de Utrechtse fractie van DENK voor mannenzwemmen. “Zwembad Den Hommel biedt verschillende activiteiten aan zoals banenzwemmen, zwemles en gezinswemmen. Den Hommel biedt ook op de donderdagochtend banenzwemmen voor vrouwen aan. […] Helaas zien we bij geen van de Utrechtse zwembaden terug dat er een aanbod is voor alleen mannen, terwijl meerdere inwoners hier behoefte aan hebben”, schreef de partij destijds.

DENK stelde schriftelijke vragen over de kwestie en de fractie vroeg onder meer hoe de keus wordt gemaakt om een zwembad op momenten alleen toegankelijk te maken voor bepaalde doelgroepen. Het college schrijft in antwoord op die vragen dat de keus onder andere is gebaseerd op behoeften van bewoners en ervaring.

Doelgroepen

Zo is er in de Utrechtse zwembaden het seniorenzwemmen, zwangerschapszwemmen, baby-, peuter-, kleuterzwemmen, gezinszwemmen, discozwemmen, maatjeszwemmen, zwemmen met een beperking en vrouwen banenzwemmen. “Voor vrouwen met een zwemdiploma die alleen in het gezelschap van andere vrouwen willen bewegen en sporten”, schrijft het college.

Daarbij wordt gezegd dat het verhogen van de zwemvaardigheid van de inwoners de grootste prioriteit heeft. Dit wordt gedaan door leszwemmen prioriteit te geven in de programmering.

Beperkte vraag

Ook vroeg DENK of de gemeente bereid is om de zwembaden in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor mannenzwemmen. Het college schrijft dat er momenteel geen capaciteit is voor zo’n mannenuurtje.

“Als we mannenzwemmen willen inpassen, gaat dat ten koste van het aanbod voor andere doelgroepen. Gezien de (voor zover bij ons bekend) beperkte vraag naar mannenzwemmen, zien wij op dit moment geen aanleiding om de programmering aan te passen.”