Het meldpunt voor vuurwerkoverlast in Utrecht is weer open

Partij voor De Dieren heropent het meldpunt vuurwerkoverlast voor de gemeente Utrecht. De website is de afgelopen jaren al eerder geopend en heeft als doel in kaart brengen waar en hoeveel overlast plaatsvindt. Tot 8 januari 2024 blijft het meldpunt open.

Harde knallen, bange huisdieren en op oudjaarsdag niet meer veilig met de auto over straat kunnen: vuurwerk laat voor sommigen de gemoederen hoog oplopen. Daarom heropent de Partij voor de Dieren (PvdD) opnieuw het meldpunt vuurwerkoverlast. Het doel is om meer informatie te vergaren die gebruikt kan worden om toe te werken naar een consumentenverbod voor vuurwerk, wat de partij graag ziet komen.

Publieke opinie

Al in de aanloop naar de jaarwisseling van het afgelopen jaar leek het erop dat er een verbod zou komen op het afsteken van vuurwerk, maar dat is niet gebeurd. Het plan is nu om per 2024 naar 2025 te kijken naar een verbod door middel van een burgerraad. Daar is de PvdD geen groot voorstander van. Volgens hen is namelijk al lang bekend wat burgers willen; meer dan de helft van de inwoners is voor een vuurwerkverbod met alternatieve feestviering.

Als Utrecht daadwerkelijk een vuurwerkvrij oud en nieuw viert, zouden ze in de voetsporen treden van onder meer Amersfoort, Eindhoven en Zutphen. Maarten van Heuven, fractievoorzitter van de partij, laat in een persbericht het volgende weten: “Als er een totaalverbod komt, dus op het afsteken van knal- én siervuurwerk, is het ook eenvoudiger om het afsteken van illegaal vuurwerk aan te pakken: dan hoeven handhavers niet eerst te checken of iets nu wel of niet verboden is.”

Op het meldpunt, te vinden op de website van de gemeente Utrecht, kan op een kaart aangegeven worden waar overlast plaatsvind. Dit kan gaan over zowel geluidsoverlast als vuurwerkafval en met een mogelijkheid om toelichting te geven op de melding. Vorig jaar kon deze aanpak rekenen op ruim 400 meldingen. Het meldpunt is tot 8 januari 2024 open omdat de verwachting is dat er ook na de jaarwisseling nog het nodige geknald wordt.