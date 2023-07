‘Het Midzomergracht festival heeft de weg vrijgemaakt voor andere mooie evenementen’

De eerste editie van het Utrechtse Midzomergracht festival was in 1997, en “met gemengde gevoelens” kondigde het bestuur half juli aan dat er geen nieuwe editie komt. Het bestuur zegt ‘met trots de herinneringen te koesteren aan dit buitengewone evenement dat zoveel heeft betekend voor de LHBTIQA+ gemeenschap en de stad Utrecht’. Sommige zaken, zoals de Annie Brouwer-Korf prijs, worden overgedragen aan een nieuw festival dit najaar: het Utrecht Queer Culture Festival. We vroegen bestuurslid Meghan Parinussa hoe het voelt dat Midzomergracht stopt.

Je kende het festival al als bezoeker en werd vier jaar geleden ook lid van het bestuur. Waarom?

“Het kost veel tijd en moeite, maar je zet je in voor iets dat je belangrijk vindt. Dat doe je met een groep betrokken en hele leuke mensen die er hetzelfde in staan. We hebben altijd heel veel plezier gehad met alle vrijwilligers. Ik vind het belangrijk om mensen te verbinden en inclusie en diversiteit tellen daarbij voor mij. De laatste jaren hebben we geprobeerd om ook meer mensen buiten de roze gemeenschap te bereiken en zo meer bewustzijn te creëren. Dat maakte het voor mij erg belangrijk: dat men weet dat die gemeenschap er überhaupt is en weet waar die voor staat.”

De reden om met het festival te stoppen, schrijven jullie, is omdat het steeds moeilijker is geworden om een eigen herkenbare plek te vinden in de Utrechtse regenboog zomeragenda. Hoe voelt het om ermee te stoppen?

“Dat voelt bittersweet hoor. Er is zo lang hard aan het festival gewerkt. Het festival heeft een rijke geschiedenis aan vrijwilligers. Maar het voelt goed om het over te dragen aan het Utrecht Queer Culture Festival. Het besluit om te stoppen is natuurlijk niet zomaar genomen. Maar Midzomergracht heeft wel de weg vrijgemaakt voor andere mooie evenementen. De initiatieven die eruit zijn ontstaan, zoals het Queer Film Festival Utrecht en de Utrecht Pride, vielen destijds nog in de Midzomergrachtweek. Zulke grote evenementen pakten de aandacht. Daardoor kon je in die week ook aandacht vestigen op kleine initiatieven. Die regenboog zomeragenda raakte gewoon vol, maar dat er ’s zomers nu dus zoveel op dit gebied gebeurt maakt me heel trots.”

Heb je een mooie herinnering aan de festivaledities van afgelopen jaren?

“In 2019 trad zangeres Maan op. Dat was één groot feest op het Domplein. Ook House of Vineyard en Booombasstic stonden er. Daar zag ik de samensmelting: ik zag de roze community, maar ook vaders met hun kinderen op hun schouders. Zij kwamen natuurlijk voor Maan, maar het hele festival eromheen vertelde niet het verhaal van Maan, maar van de roze community. Er stonden drag queens op het podium, en werd gevogued. Het is heerlijk om daaraan terug te denken. Ik vond het heel mooi dat het allemaal op één plein gebeurde.”

Hoe gaat het nu verder?

“Het allerbelangrijkste was: als dit festival er niet meer is, dan is het belangrijk dat de geschiedenis op een goede manier overgedragen wordt. Dat verdient het festival ook. De reacties over het stoppen zijn hartverwarmend. Midzomergracht heeft zoveel betekent voor mensen. Ze zijn blij dat een andere organisatie de zorg blijft dragen voor die geschiedenis. Die reacties voelen als een hele warme knuffel.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Wat leuk vind om te benoemen, is het verschil tussen Utrechter en Utrechtenaar. Ik zou als Utrechter niet zomaar Utrechtenaar kunnen zijn, omdat dat in het verleden werd gebruikt als scheldwoord. Dat heeft te maken met de vervolgingen van homoseksuelen in Utrecht. Dat verschil hoeft er wat mij betreft niet te zijn: we zijn allemaal Utrechtenaar. Een paar jaar geleden lanceerde Thirty030 hier ook een campagne over, om Utrechtenaar geen scheldwoord meer te laten zijn en aandacht te vragen voor de LHTBQIA+ers in onze stad. Je bent wie je bent en we mogen hier zijn wie we zijn. Die vrijheid is er.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Ik kom graag bij de Harrijnseplas. Daar kan je heerlijk uitwaaien op een zomerse dag. Ik hou sowieso wel van wat meer van in het groen zijn.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Ik vind het heel leuk om niet bij een vaste plek te komen, maar op ontdekking uit te gaan. Laatst was ik bij Héron. Dat was voortreffelijk. Het is er huiselijk en niet zo massaal.”

Utrecht is…

“…where you can celebrate who you are.”

De eerste editie van het Utrecht Queer Culture Festival is van 6 tot en met 14 oktober. De Annie Brouwer-Korf prijs wordt vanaf dit jaar uitgereikt op Coming Out Dag (11 oktober).