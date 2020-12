Het nieuwe jaar wordt vannacht vanuit extra Utrechtse kerktorens ingeluid

Om 00.00 uur aankomende nacht zullen niet alleen de klokken van de Domtoren te horen zijn, maar ook van de Buurtoren, Geertetoren en de Jacobitoren. De gemeente Utrecht heeft hier speciale toestemming voor verleend.

De traditie binnen het Utrechts klokkenluiders gilde is om met de jaarwisseling enkel de klokken van de Dom te luiden. Dat gebeurt normaal met alle klokken, maar vanwege de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. Er kunnen namelijk maar twee klokkenluiders in de toren aanwezig zijn.

Daarom heeft het Utrechts klokkenluiders gilde toestemming gevraagd aan de gemeente, en gekregen, om het nieuwe jaar vanaf meerdere torens in te luiden. Klokkenluiders gaan ook aan de slag in de Buurtoren, Geertetoren en de Jacobitoren. Ook klokkentorens die elektrisch geluid kunnen worden, mogen aansluiten.

Het gilde laat weten: “Klokken die verbinden, klokken die luiden ter bemoediging en als teken van hoop. Klokken die naar wij hopen een gezond en mooi 2021 inluiden voor alle mensen in Utrecht en ver daarbuiten.”