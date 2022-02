Het nieuwe Ringpark Dichterswijk in Utrecht krijgt steeds meer vorm

Ringpark Dichterswijk in Utrecht krijgt de komende periode meer vorm. Na de herinrichting van het Hefbrugpark is het straks de beurt aan het verwezenlijken van de plannen voor de Veilinghavenkade, de Trimbostuin en de markering van de route.

Bewoners en betrokkenen van de Dichterswijk maken zich al sinds 2014 hard voor Ringpark Dichterswijk. Deze mensen hebben zich verenigd in de stichting Vrienden van het Ringpark. De wandelroute van ruim drie kilometer loopt door de verschillende groengebieden in de wijk. In het najaar van 2019 heeft de gemeente besloten om 450.000 euro beschikbaar te stellen voor dit bewonersinitiatief.

Sindsdien is onder meer de herinrichting van het Hefbrugpark nagenoeg afgerond en ligt er een voetveer in de Kruisvaart. Ook zijn er plannen gemaakt voor de aanpak van andere delen van de route en er is een bewonersavond georganiseerd. Vanwege corona heeft de uitvoering enige vertraging opgelopen, maar de komende periode worden verschillende deelprojecten opgepakt waarvan het ontwerp al grotendeels gereed is.

Veilinghavenkade

Zo moet onder andere de Veilinghavenkade ‘groener en levendiger’ worden. In de plannen is te lezen dat er tussen de muur en het water een groenstrook komt en op het verharde deel komen mogelijk bankjes of andere voorwerpen waar wandelaars kunnen zitten.

Ook de plannen voor de Trimbostuin zijn nagenoeg gereed en dit gebied wordt de komende periode ook aangepakt. De Trimbostuin ligt achter het Trimbos-Instituut en nabij de voetveer. In de plannen is te lezen dat dit parkje straks ‘één geheel’ wordt. Dat wordt onder meer gedaan door struiken die het groen nu nog in tweeën delen, weg te halen. Ook moet er een muurtje komen waar mensen kunnen zitten en moet de oever naar de Kruisvaart natuurvriendelijk worden ingericht.

Markering

Tot slot wordt de markering van de route aangebracht. “Het daadwerkelijk zichtbaar worden van deze deelprojecten van het Ringpark in de wijk zorgt naar verwachting voor herkenbaarheid van het project, een werkwijze die ook op de andere deelprojecten kan worden toegepast en daarmee snellere realisatie van de overige deelprojecten”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

