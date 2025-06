Het Rijk pompt bijna 20 miljoen in Utrecht-Overvecht om leefbaarheid te verbeteren

Burgemeester Dijksma en minister Mona Keijzer hebben hun handtekening gezet onder de zogenoemde woontopafspraken, en daarmee gaat er bijna 20 miljoen naar Overvecht. Met de middelen uit de Woontop moeten bepaalde gebieden beter leefbaar en veiliger worden. In Overvecht moeten er onder andere 2.000 woningen bij worden gebouwd.

De wijk Overvecht is voor de gemeente al langer een aandachtspunt. Er wonen bovengemiddeld veel kwetsbare mensen en de wijk laat qua leefbaarheid soms wat te wensen over. Met een nieuwe financiële impuls van het Rijk moet daar verandering in komen.

Middensegment

Met het geld van de Woontop moeten er bijvoorbeeld veel huurwoningen versneld bijkomen. Er is in Overvecht namelijk grote behoefte aan meer huurwoningen in het middensegment, schrijft de gemeente. Het is nu vaak nog zo dat bewoners die het beter voor elkaar hebben, juist vaak relatief kort in complexen blijven wonen. “Daarnaast worden in Overvecht verschillende woningbouwprojecten ondersteund”, schrijft de gemeente over de plannen met de financiering.

Rachel Streefland, verantwoordelijk wethouder, is blij met de toekomstplannen. “Overvecht is een wijk waar veel mensen trots op zijn en met plezier wonen. Maar het is ook een wijk waar gemiddeld meer kwetsbare bewoners wonen dan in de rest van Utrecht. Daarom bouwen we niet alleen aan woningen, maar ook aan gemeenschappen. We investeren in plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zodat buren elkaar tegenkomen en kennen.”

Verbinding met de wijk

Los van de nieuwe woningen die er versneld bij moeten komen, wordt er namelijk ook geïnvesteerd in de omgeving van Overvecht. “We kunnen bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, het groen en de openbare ruimte in het Amazonekwartier en de Neckardreef Noord verbeteren”, schrijft de gemeente. “Ook het Spoorzoompark naast de huidige P+R-locatie – een groene verbinding vanaf de Vecht tot aan Fort Blauwkapel – wordt aangepakt en beter ingericht voor ontmoeting en beweging.”

Het geld vanuit het Rijk komt op een moment dat de gemeente Utrecht al plannen had gemaakt voor de wijk. Zo schreef DUIC in december van het vorige jaar al over de omgevingsvisie die in samenspraak met bewoners is ontworpen. Er moet meer groen komen, minder auto’s en bovendien meer veiligheid. Een opgave die met het geld van de overheid iets makkelijker wordt.

Woongroepen

Los van de financiële impuls van de overheid, was de gemeente zelf ook al bezig met een oplossing voor de woningnood. Die kwam er onlangs, en wel in de vorm van een woongroepmodel. “Hierbij wordt een complex als woongroep gelabeld. Een woongroep wordt samengesteld uit aandachtsgroepen en reguliere bewoners, die een steentje bij willen dragen aan de gemeenschap”, schrijft het college.

“De dragende bewoners zijn reguliere bewoners die via DAK (voorheen: WoningNet) worden geworven, waarbij de inschrijftijd leidend is”, schrijft het college. De bewonerssamenstelling kan verder preventief worden bijgestuurd door middel van de zogenoemde Huisvestingsverordening. Op die manier moet een ‘veerkrachtige bewonersgemeenschap’ ontstaan, die meer divers is.