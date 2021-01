Het sneeuwt in Utrecht; de straten kleuren langzaam steeds witter

Het zat er al aan te komen en nu voltrekt het dan ook echt: het sneeuwt in Utrecht. Voor het eerst dit seizoen kleuren de straten van de stad wit.

Het KNMI had zaterdagochtend al code geel afgekondigd vanwege de sneeuw en de daarbij horende gladheid. De komende uren wordt er nog meer winterse neerslag verwacht. Het meteorologisch instituut zegt dat er zo’n 3 centimeter sneeuw kan vallen.

Via sociale media delen veel mensen hun winterse foto’s van Utrecht. Het laagje dat nu op straat ligt is nog vrij dun, maar de verwachting is dat er in de loop van de avond meer bijkomt.

Zondag loopt de temperatuur alweer op tot boven het vriespunt, waardoor de sneeuw dan mogelijk alweer weg is. Wie er dus plezier van wil hebben moet het er nu van nemen.