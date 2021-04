Het sneeuwt in Utrecht op tweede paasdag

Het contrast kan bijna niet groter; vorige week steeg het kwik nog tot boven de 20 graden en op tweede paasdag valt er sneeuw in Utrecht. Het is echter niet uitzonderlijk, volgens Weeronline viel er in 2013 namelijk ook al sneeuw tijdens Pasen.

Het KNMI heeft voor het einde van de middag in de regio Utrecht en de rest van het land code geel afgekondigd. Er kunnen namelijk zware windstoten voorkomen en ook is er lokaal kans op gladheid vanwege hagel- en sneeuwbuien.

Vorige week genoten veel Utrechters nog van het zonnige en warme lenteweer. Veel mensen waren op zoek naar een plekje in de zon. Dit leidde ertoe dat sommige parken in de stad te druk waren, waardoor de gemeente moest ingrijpen.

De aankomende dagen zal dit niet snel gebeuren. Op de website van Weeronline is te zien dat het kwik tot en met vrijdag tussen de 5 en 10 graden schommelt. Of er straks ook een laagje sneeuw op straat blijft liggen is afwachten.