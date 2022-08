Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht bezorgt voortaan medicijnen per fiets aan huis

Het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn geeft gebruikers van specialistische medicijnen voortaan de optie om deze thuis te laten bezorgen. In de stad Utrecht is daarvoor een overeenkomst gesloten met Fietskoerier Utrecht. In de grotere regio wordt voorlopig AMP Groep en hun elektrische auto’s ingezet.

De medicijnen die bezorgd gaan worden, vallen veelal in een speciale categorie die niet bij een normale apotheek verstrekt mogen worden. Dit betekent dat gebruikers van de medicijnen nu op vaste tijden naar de apotheek in het ziekenhuis moeten komen om een nieuwe voorraad te halen. Volgens het ziekenhuis kan dat best tijdrovend zijn en zorgen voor parkeer- en brandstofkosten. “Bezorgen is patiëntvriendelijk en vooral ook veiliger voor de kwetsbare patiënt”, zegt Kristie Oostrom, apotheker in het St. Antonius.

Met het bezorgen door Fietskoerier Utrecht en AMP groep, wordt naast het vergroten van de service aan de patiënten ook een bijdrage geleverd aan duurzaamheid. Volgens het ziekenhuis hebben beide partijen veel ervaring met de speciale eisen die aan het vervoer van de medicijnen worden gesteld. Op dit moment verwacht het ziekenhuis dat er twintig pakjes per dag bezorgd zullen worden, in de nabije toekomst loopt dit waarschijnlijk op tot in de tachtig. Op termijn is het de bedoeling dat alles per fiets bezorgd zal worden.