Het stationsgebied en Utrecht Science Park weer aangewezen als ‘risicofocusgebieden’

Het stationsgebied en het Utrecht Science Park zijn nog steeds zogenoemde ‘risicofocusgebieden’. Dat betekent dat een calamiteit op deze plekken grotere gevolgen kan hebben dan op andere locaties in de stad. Dat blijkt uit het Regionaal Risicoprofiel (RRP) dat Veiligheidsregio Utrecht (VRU) iedere vier jaar samenstelt.

De risicofocusgebieden zijn plekken waar bijvoorbeeld veel mensen samenkomen, van groot economisch belang zijn, een hoge mate van complexiteit is en een grote mate van onzekerheid speelt. “In deze gebieden met de bovengenoemde kenmerking vereist de stapeling van risico’s bijzondere aandacht”, aldus VRU.

In 2019 kwamen de risicofocusgebieden voor het eerst voor in de RPP. Ook toen al kregen het stationsgebied en het Utrecht Science Park extra aandacht. Dat is dit jaar onveranderd gebleven.

Stationsgebied

Het Utrechtse stationsgebied is volgens VRU een complex gebied met veel functies, waar dagelijks veel mensen passeren, werken en waar veel mensen wonen. De infrastructuur wordt daarnaast intensief gebruikt voor transport van passagiers en goederen, waaronder gevaarlijke stoffen.

“Het Stationsgebied herbergt grote aantallen personen, die ondanks hun diverse aard overwegend zelfredzaam zijn. Het gaat om passagiers van treinen en bussen en werknemers van winkels, kantoren en vervoerders. Daarnaast omvat het gebied een groot aantal woningen. Diverse evenementen, in de open lucht en in de Jaarbeurs, trekken grote groepen bezoekers.”

Utrecht Science Park

Het Utrecht Science Park krijgt ook extra aandacht. Onder meer vanwege de drie ziekenhuizen, verschillende faculteitsgebouwen en laboratoria die er te vinden zijn. Daarnaast zijn er ook zo’n 3.000 studentenwoningen en bezoeken dagelijks bijna 80.000 mensen het gebied.

“De hoge personendichtheid, een concentratie van verminderd zelfredzamen in de ziekenhuizen, grote vervoersstromen en de voornoemde laboratoria leiden tot een stapeling van risico’s. […] Tijdens de bestrijding van calamiteiten vereist dit gebied bijzondere aandacht, met name op het gebied van de informatievoorziening, de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de mogelijkheden voor bewoners en gebruikers om het terrein te verlaten.”, aldus VRU.

Amsterdam-Rijnkanaal

Tot slot wordt ook het Amsterdam-Rijnkanaal, dat deels door Utrecht stroomt, genoemd als risicofocusgebied. “Hier passeren dagelijks grote aantallen schepen. Het betreft zowel beroepsvaart als pleziervaart. De beroepsvaart bestaat grotendeels uit vrachtvaart waarvan een gedeelte met gevaarlijke stoffen […].”