Uitbreiding voetgangersgebied in Utrecht blijft voorlopig van kracht

De tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied in de binnenstad wordt verlengd. De gemeente laat weten dat fietsers en automobilisten om het coronavirus te bestrijden langer niet welkom zijn in delen van de binnenstad. Wel gaan er zaken veranderen.

Het gedeelte van de Oudegracht tussen de Hamburgerbrug en de Smeebrug gaat terug naar de oude situatie, dat is maar goed ook want zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie was er onduidelijkheid over de situatie.

Hoe kwam het tot stand?

Het voetgangersgebied werd op verzoek van de gemeenteraad tijdelijk uitgebreid om ervoor te zorgen dat voetgangers in het centrum anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden. De tijdelijke uitbreiding ging per 6 juli in en werd eind augustus opnieuw twee maanden verlengd tot 26 oktober. Het college heeft nu met een zogeheten verkeersbesluit mogelijk gemaakt dat de tijdelijke uitbreiding ook na 26 oktober wordt voortgezet, zolang dit nodig is voor de volksgezondheid.

De afgelopen tijd heeft de gemeente met bewoners en ondernemers gesproken over het voetgangersgebied. De reacties van individuele bewoners zijn wisselend. Ongeveer de helft is uitgesproken positief, de andere helft is tegen of vindt de verlenging niet zinvol.

Onduidelijkheid

Maar er gaat wel wat veranderen. Op het gedeelte van de Oudegracht tussen de Hamburgerbrug en de Smeebrug gaan de oude regels weer gelden. Dat is wellicht maar goed ook, want er was onduidelijkheid over de toepassing van de regels hier. Door het invoeren van het voetgangersgebied werden de beide zijden van de Oudegracht namelijk tweerichtingsverkeer voor fietsers en vrachtwagens, op de tijden dat het voetgangersgebied niet van kracht was.

Dit zorgde ervoor dat fietsers aan beide kanten van de Oudegracht tussen 18.00 en 10.00 uur twee richtingen op mochten fietsen. De Oudegracht is niet heel breed en met tegemoetkomend autoverkeer lijkt het niet de beste optie dat juist fietsers en vrachtwagens aan beide zijden beide kanten op mochten rijden. Navraag leert dat hier ook onduidelijkheid over was binnen de gemeentelijke organisatie.

De situatie is nu overigens nog steeds ingewikkeld, omdat de gemeente communiceert dat het voetgangersgebied is afgeschaft op het stuk tussen de Hamburgerbrug en Smeebrug, maar de verkeersborden er wel nog hangen.

Bezwaar

Omdat de gemeente nu een officieel verkeersbesluit heeft genomen, kunnen Utrechters bezwaar maken. Bezwaar maken kan online of via een brief, binnen 6 weken na de ingangsdatum (6 oktober) van het verkeersbesluit.