Het Utrechts Archief getroffen door gijzelsoftware

Het Utrechts Archief is getroffen door gijzelsoftware. Hierdoor is het online archief tijdelijk buiten gebruik. Het zal naar verwachting minstens enkele weken duren voordat de toegang tot de archieven hersteld is.

Gijzelsoftware infecteert IT-systemen van instellingen of organisaties waarbij mogelijk schade ontstaat. Regelmatig vraagt de maker van de software om losgeld om de gijzelsoftware te verwijderen.

Het Utrechts Archief schrijft: “Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij vervolgens onmiddellijk onze IT-systemen tijdelijk buiten gebruik gesteld ter verrichting van noodzakelijke herstel- en onderzoekswerkzaamheden.”

Het zal naar verwachting minstens enkele weken duren voordat de toegang tot alle archieven weer hersteld is. Sommige onderdelen van het online archief zijn wel gewoon beschikbaar, zoals de beeld- en filmcollectie.

Geen losgeld

Het Utrechts Archief laat weten dat er vooralsnog geen gegevens verloren zijn gegaan. Ook lijkt het erop dat er geen gegevens gestolen zijn. “Wij laten externe deskundigen forensisch onderzoek verrichten om hierover nader uitsluitsel te geven. Verder doen wij van dit incident aangifte bij de politie en hebben wij het incident zekerheidshalve gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.”

Het archief meldt verder dat er geen losgeld is betaald en dat ze niet in onderhandelingen zijn getreden over de gijzelsoftware.

De gemeente Utrecht heeft ook gereageerd op het incident: “De toegankelijkheid van onze archieven is een groot goed. Wij betreuren het feit dat dit incident heeft plaatsgevonden en het ongemak die het veroorzaakt voor bezoekers die toegang zoeken tot de archieven. Wij gaan samen met de directeur en het bestuur van Het Utrechts Archief kijken welke acties er nog meer nodig zijn om te zorgen dat een dergelijke situatie zich in de toekomst niet meer voordoet.”