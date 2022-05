Het Utrechts Archief maakt groot deel collectie Tweede Wereldoorlog online beschikbaar

Het Utrechts Archief heeft ruim vijftig meter aan archiefstukken, afbeeldingen en films over de Tweede Wereldoorlog, verdeeld over honderd collecties. Een groot deel hiervan is met behulp van het Mondriaan Fonds gedigitaliseerd en sinds kort online te bekijken.

Het gaat onder andere om bijna de hele collectie van het Utrechts Verzet, met kaarten van namen van Joodse kinderen die door het Utrechtse Kindercomité van onderduikadressen zijn voorzien, brochures van oproepen van het vrouwenverzet onder leiding van Marie-Anne Tellegen en richtlijnen voor medewerkers van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers.

Ook de archieven van het Inkwartieringsbureau en het Entertainment Comittee zijn bijna volledig digitaal gemaakt. Het eerste archief bevat veel informatie over waar en op welke manier Duitse militairen werden ondergebracht in de stad. Het archief van het Entertainment Committee bestaat uit bronnen van een wat luchtigere aard: zij organiseerden na de bevrijding dansavonden, sportwedstrijden, concerten en bioscoopbezoeken voor de geallieerden in Utrecht.

In de loop van dit jaar gaan meer stukken uit het oorlogsarchief volgen. Uiteindelijk wil Het Utrechts Archief alle Utrechtse oorlogstukken digitaliseren en online beschikbaar maken.