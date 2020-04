Het Utrechts Archief op zoek naar materiaal over coronatijdperk

Het Utrechts Archief is op zoek naar materiaal over het leven tijdens de uitbraak van het coronavirus in Utrecht. De uitbraak heeft grote gevolgen voor het leven in de stad en het archief wil de geschiedenis van deze ingrijpende periode goed kunnen schrijven.

Als mensen foto’s, filmpjes, posters, brieven of andere informatie hebben over het leven tijdens de uitbraak van het coronavirus in Utrecht of andere plekken in de provincie, zijn die in te leveren via de site.

Het Utrechts Archief werkt net als andere erfgoedinstellingen aan een (digitale) erfgoedcollectie over de gevolgen van het coronavirus. Directeur Chantal Keijsper van Het Utrechts Archief vertelt: “We bewaren in ons archief niet alleen eeuwenoude archiefstukken, maar ook de informatie van nu, die we in de toekomst nodig hebben om geschiedenis te kunnen schrijven.”

Naast de archieven van bijvoorbeeld gemeenten, de GGD en het UMC die nu al binnenkomen, zoekt het HUA ook informatie van particulieren, bedrijven en particuliere instellingen uit alle dorpen en steden in de provincie Utrecht.

Het materiaal moet de dagelijkse gang van zaken in de stad en provincie Utrecht weergeven. Overigens gaat het vooral om plat en digitaal materiaal, niet om spullen. Ook kopieën van foto’s, documenten of krantenknipsels zijn niet nodig.