Het Utrechts Archief publiceert podcast over de Tweede Wereldoorlog: Utrecht in oorlogstijd

Het Utrechts Archief publiceert de podcast ‘Utrecht in oorlogstijd’. Kathleen Verdult en Myrthe van Niekerk gingen op zoek naar de verhalen achter de archiefstukken uit de oorlog van Het Utrechts Archief. In de podcast kunnen luisteraars de verhalen horen van experts, ooggetuigen en nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog in Utrecht. De eerste twee afleveringen zijn sinds dinsdag 2 mei te beluisteren, de week van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Het Utrechts archief bewaart duizenden archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog: van vervalste persoonsbewijzen tot oorlogsdagboeken en van illegale kranten tot Duitse administratie. Verdult en Van Niekerk gingen op zoek naar de verhalen achter deze archiefstukken. In de podcast ‘Utrecht in oorlogstijd’ werden deze verhalen gebundeld.

Zeven afleveringen

De podcast bestaat uit zeven afleveringen: van de capitulatie in de eerste zomermaanden van 1940 tot aan de Utrechtse bevrijding van mei 1945. De eerste twee afleveringen ‘Het is oorlog met Duitschland – capitulatie’ en ‘Voor volk en vaderland – NSB’ zijn vanaf nu te beluisteren via Spotify en Apple Podcasts. Later komen er nog vijf afleveringen online over de Jodenvervolging, het verzet, de politie, de tewerkstelling en de Utrechtse bevrijding.

De volgende aflevering staat vanaf donderdag 11 mei om 14.00 uur online. Daarna is er wekelijks op donderdag om 14.00 uur een nieuwe aflevering te beluisteren via Spotify en Apple Podcasts. Op donderdag 8 juni staan alle zeven afleveringen online.