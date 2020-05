Het Utrechts Archief vraagt hulp van puzzelaars bij het toegankelijk maken van 19e-eeuwse bevolkingsregisters

Het Utrechts Archief vraagt Utrechters om hulp bij het toegankelijk maken van bevolkingsregisters uit de periode 1850 – 1889. Van de bevolkingsregisters zijn scans beschikbaar die nu online moeten worden ingevoerd. Daar kunnen belangstellenden bij helpen.

In de bevolkingsregisters van Utrecht staan gegevens over de bewoners van bepaalde Utrechtse adressen, zoals wie op een bepaald moment op een specifiek adres woonde. Ook is er informatie opgenomen over gezinssamenstelling, het voormalig adres, beroep, kerkgenootschap en waar iemand naartoe is verhuisd. Bevolkingsregisters zijn een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek en het is daarom van belang dat de registers goed toegankelijk zijn.

Afgelopen jaren zijn bijna 400 mensen bezig geweest met het invoeren van alle adressen en bewoners van Utrecht uit de bevolkingsregisters over de periode 1890 – 1912. Nu is dus de periode daarvoor aan de beurt.

Volgens het archief kan iedereen die van puzzelen houdt meedoen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de projectpagina. Deelnemers kunnen punten verdienen die kunnen worden ingewisseld voor publicaties over de geschiedenis van Utrecht.