Het Utrechtse CU2030 stopt na 18 jaar: ‘Klaar, strikje erom en door’

CU2030 stopt er mee. De projectorganisatie werd in 2007 opgericht om te informeren over alle veranderingen in het Utrechtse stationsgebied. Hoewel het werk nog niet achter de rug is, is het grootste gedeelte al vernieuwd. “Jullie vinden je weg nu wel vanuit het station, via die mega fietsenstalling of langs de winkels naar de singel”, is te lezen in het laatste bericht van de CU2030.

In eerste instantie dachten veel mensen dat de slogan ‘CU2030’ betekende dat de werkzaamheden pas in 2030 zouden worden afgerond, maar dit bleek toch anders te liggen. De combinatie van letters en cijfers stond namelijk voor ‘See you too 030’, een speelse verwijzing naar het Utrechtse netnummer.

In 2007 startte veel werkzaamheden in het stationsgebied en in dezelfde periode werd CU2030 opgericht als plek waar mensen informatie konden vinden over de herinrichting. Een tijdje had de projectorganisatie een kantoor aan het Vredenburg en later werd dit verplaatst naar het Stadskantoor.

Jaarbeurspleingebouw

Via de website en sociale media berichtte CU2030 over allerlei werkzaamheden in en rond het stationsgebied. “Dank aan onze trouwe volgers en aan alle Utrechters die jarenlang van hot naar her door het stationsgebied werden gestuurd. Voor jullie is het merk begin deze eeuw (oeff, zo lang geleden al) in het leven geroepen.”

De komende jaren staan er nog genoeg werkzaamheden op de planning. Zo verrijst rondom de Jaarbeurs een nieuwe stadswijk met duizenden woningen en wordt het 105-meter hoge Jaarbeurspleingebouw op het gelijknamige plein gebouwd.

Vorig jaar werd een video gepubliceerd waarin de verandering in het gebied in beeld is gebracht. “Woon je net in Utrecht, ben je jonger dan 30 of kom je uit een ei: kijk dan de 50 jaar geschiedenis van het Stationsgebied in 5 minuten.” De video is hieronder te zien.