Het Utrechtse Griftpark is twee Limburgse boskrieken rijker

Met paard en wagen werden woensdagmiddag twee Limburgse boskrieken het Griftpark binnengereden om daarna geplant te worden. Het is geen toeval dat het op deze dag wordt gedaan, want op 10 november is het dit jaar namelijk Nationale Boomfeestdag.

De Limburgse boskriek is een inheemse kersenboom die tot 20 meter hoog kan groeien. In het voorjaar bloeit de boom hevig en kort met witte bloesem, en daarna groeien de kersen aan de takken. Dit is goed voor de biodiversiteit omdat de boom onder meer insecten en vogels aantrekt.

Naast een aantal vrijwilligers van het Griftpark en medewerkers van de gemeente, was ook Wethouder Kees Diepeveen woensdag aanwezig bij het planten van de bomen en hij stak zelf ook de handen uit de mouwen. Hij noemde de twee bomen een ‘aanwinst voor het park’.

Uitzwaaiboom

Later deze maand worden er nog meer bomen in het Griftpark geplant. Groep 8-leerlingen van elf Utrechtse basisscholen gaan zogenoemde uitzwaaibomen neerzetten. Dit ter ere van het afscheid van hun basisschooltijd, maar ook om de kinderen bewust te maken van de waarde van bomen en de natuur.

Nationale Boomfeestdag werd dit jaar in november georganiseerd. Eigenlijk zou het al in maart plaatsvinden, maar dat kon toentertijd niet doorgaan vanwege corona.