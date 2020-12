Het Utrechtse Tafelboom brengt boek uit: ‘Een eerbetoon aan de Utrechtse stadsbomen die tafels werden’

Vanwege het tienjarig bestaan brengt het Utrechtse Tafelboom een boek uit. In het boek, dat Beste boom heet, staan 25 brieven die gericht zijn aan de bomen die tafels werden.

Stichting Tafelboom werd tien jaar geleden opgericht door Ruth van Andel, Egbert Boerma en Jurrian van den Haak. Het bedrijf verwerkt in de houtwerkplaats op Rotsoord gekapte Utrechtse bomen tot verschillende producten zoals bankjes, tafels, lepels, sleutelhangers en schommelzitjes.

Iedere keer wanneer Tafelboom een tafel maakt springt Van Andel op haar fiets en gaat ze opzoek naar de plek waar de boom ooit stond. “Wat heeft de boom gezien? Is er iemand die deze boom mist? Het resultaat zijn brieven die iets vertellen over de stadsbomen, de diverse plekken in Utrecht, maar vaak ook vertellen ze iets over de mensen uit de stad.”

Plattegrond

Deze brieven zijn nu gebundeld in het boek. Daarnaast staan er ook allerlei afdrukken van de bladeren van verschillende boomsoorten in en zijn de gebruikte bomen opgenomen in een register en terug te vinden via een plattegrond. “Een eerbetoon aan de Utrechtse stadsbomen

die tafels werden. Tafels waar wij aan praten, schrijven en dromen”, is te lezen in de inleiding van het boek.

Naast houtbewerking geeft Tafelboom ook workshops. “We willen graag met de mensen uit de stad iets maken. We willen ze inspireren en helpen om zelf iets te maken van stadshout”, zei Van Andel eerder tegen DUIC.