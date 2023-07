Het Utrechtse waterschap waarschuwt voor sterke stromingen die onverwacht kunnen voorkomen

Het waterschap zegt dat er momenteel op verschillende plekken in de provincie, waaronder in de gemeente Utrecht, sterke stromingen kunnen zijn. Omdat waarschijnlijk veel mensen nu vanwege het warme weer verkoeling zoeken worden zij gewaarschuwd alleen op officiële zwemplaatsen het water in de duiken.

Het kwik kan vandaag in de regio Utrecht oplopen tot boven de 30 graden. Waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) schrijft dat het met dit warme weer aantrekkelijk is om het water in te duiken. “Doe dit alleen op officiële zwemlocaties”, aldus HDSR. “In al het andere water kan het kan veilig lijken, maar dat is het vaak niet.”

In het westen van Nederland is namelijk extra zoetwater nodig en daarom worden in Utrecht de gemalen aangezet. Hierdoor kan er, soms op onverwachte momenten en plekken, een sterke stroming ontstaan. Zo wordt specifiek afgeraden te zwemmen in de Leidsche Rijn, het water dat tussen Utrecht en Harmelen loopt.

In de gemeente Utrecht zijn een aantal officiële zwemplaatsen, waar mensen veilig het water in kunnen gaan. Dit zijn onder meer de Haarrijnseplas en Strijkviertelplas. Net buiten de gemeentegrens kan er ook gezwommen worden in de Maarsseveense Plassen en bij Down Under. Tot slot heeft zwembad de Krommerijn een buitenbad, waar mensen ook in de openlucht kunnen zwemmen.