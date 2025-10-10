Het uurwerk van de Domtoren digitaal aansturen? Dat wordt onderzocht

Wellicht is het je weleens opgevallen dat de tijd op de Domtoren niet altijd de juiste was. Ook het Utrechtse college heeft dit gezien. Daarom is speciaal onderhoud uitgevoerd aan het monumentale uurwerk en wordt onderzocht of bepaalde onderdelen vervangen kunnen worden door digitale.

Raadslid Victor Paalman van de eenmansfractie Horizon wilde weten waarom er geen computeraansturing wordt gebruik om te zorgen dat de klok op tijd blijft lopen. De afgelopen periode liep het uurwerk inderdaad niet altijd goed, reageerde wethouder Dennis de Vries.

Het uurwerk van de Domtoren heeft een monumentale status. “Het is het enige uurwerk in de gemeente dat nog niet digitaal wordt aangestuurd”, zei De Vries. “Daarom is onderhoud door een specialistisch bedrijf uitgevoerd.” Bij dat onderhoud zijn verschillende onderdelen vervangen. Ook wordt het uurwerk iedere twee weken gecontroleerd.

Digitale technieken

“Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om bepaalde onderdelen van de aansluiting van de klok te vervangen door digitale technieken”, lichtte De Vries toe. “Zodat de klok in de toekomst netjes op tijd blijft lopen en storingen worden voorkomen.” De wethouder benadrukte dat als dit gebeurt, dat “met respect voor de monumentale waarde” zal zijn.

Vorig voorjaar werden de vier originele wijzerplaten, elk een diameter van zo’n vier meter, na restauratie teruggeplaatst op hun vertrouwde plek op de Dom. Die operatie trok toen veel bekijks.

Tekst loopt door onder de foto

Natuursteen

Verder vroeg Paalman zich af of de Dom niet elk jaar schoongemaakt kan worden, omdat de toren na de restauratie “parelwit” was en nu “weer wat viezig en bruinig”.

De Vries legde uit dat de toren daarvoor weer in de steigers zou moeten. Dat gaat niet gebeuren. De verkleuring en vervuiling van natuursteen is een natuurlijk proces. “Dat wisten we op voorhand”, zegt de wethouder. “Het is niet schadelijk of nadelig voor de levensduur. De kwaliteit zal op termijn niet minder worden.” Dat zou wel kunnen gebeuren door een jaarlijkse schoonmaak.