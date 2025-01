Het weer in Utrecht schiet de komende dagen alle kanten uit; kans op sneeuw

Het is misschien dan wel winter, maar van écht winters weer is nog niet echt sprake geweest. Ook de komende dagen, en dan met name zondag en maandag, schiet het weer alle kanten uit: Er is kans op zon, sneeuw, hagel, regen én zachte of juist koude temperaturen.

Het wispelturige weer begint vrijdag waarschijnlijk al: het zonnetje kan in de ochtend nog schijnen, maar in de middag maken de zonnestralen plaats voor plaatselijke regen of zelfs natte sneeuw, zegt het KNMI. Het onstuimige weer van overdag zet ook door in de avond. Zaterdag is het daarentegen droger en kunnen zich wat zonnige momenten voordoen. Het wordt, net zoals de dag ervoor, ongeveer maximaal 5 graden.

Warmere temperaturen

De laatste dag van het weekend is het gedaan met de koele temperaturen, maar schiet het weer mogelijk ook alle kanten op. Het kan zelfs 14 graden worden, maar van een zonnige dag is beslist geen sprake. De kans op regen is erg groot, en bovendien is er kans op natte sneeuw en gladheid op de weg. Het kan mogelijk gaan ijzelen. Helemaal zeker is dat nog niet: het KNMI waarschuwt om de weersverwachting in de gaten te blijven houden. Of het witte pak ook lang blijft liggen, is nog maar de vraag.

De milde temperatuur van het weekend trekt ook door tot de maandag. Het wordt mogelijk zelfs 15 graden, maar het is waarschijnlijk opnieuw geen lekker weer. Het gaat regenen en de kans op een beetje zon is erg klein. Na maandag dalen de temperaturen tot zo’n 5 graden, maar niet getreurd: het zonnetje gaat dan wel weer schijnen.