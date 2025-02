Het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht is weer een ‘huiskamer’ rijker

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) heeft na een flinke verbouwing weer een huiskamer van Ronald McDonald terug. De ruimte zat er al sinds 2o11, maar was nodig toe aan een opfrisbeurt. Maandelijks kunnen er bijna 2000 bezoekers terecht.

De nieuw huiskamer in het ziekenhuis is van alle gemakken voorzien, schrijft de organisatie: “Zo kunnen de ouders zich in één van de negen aparte zithoekjes even terugtrekken om tot rust te komen, een kop koffie te drinken of te werken tussen de ziekenhuisafspraken door. Voor de broertjes en zusjes zijn er verschillende speelplekken en een heuse gamehoek.” Ook zijn er een slaapkamer, wasmachine en droger beschikbaar voor gasten van de huiskamer.

Het Ronald McDonald huis biedt familie van zieke kinderen, en zieke kinderen zelf, de kans om even uit de ziekenhuissfeer te zijn. “In de Huiskamer van het WKZ voelt het ziekenhuis even ver weg. Het is een warme plek waar ouders en kinderen tot rust komen en zich thuis voelen”, zegt Kathelijn van Glabbeek, assistent-manager Ronald McDonald Huis Utrecht. Per maand zijn er zo’n 1850 bezoekers, die worden geholpen door tientallen vrijwilligers.