Het wordt beter, maar ondernemers Nachtegaalstraat ervaren nu vooral overlast van werkzaamheden

Verschillende ondernemers van de Utrechtse Nachtegaalstraat hebben last van de werkzaamheden. Zo zien ze hun klandizie teruglopen en ontstaan er gevaarlijke situaties.



Begin 2020 zijn de werkzaamheden aan de Nachtegaalstraat gestart. Er komt onder andere meer ruimte voor voetgangers en de rijbaan wordt een fietsstraat waar auto’s te gast zijn. Het wordt dus mooi, maar voordat het zover is, is de straat maanden opengebroken.

Veilig

Verschillende ondernemers geven aan last te ondervinden van de werkzaamheden. Zo merkte Marissa Kolk van Kroon Schoenen dat het aantal klanten aanzienlijk terugliep. “Vanaf het begin van de werkzaamheden zagen wij het aantal klanten teruglopen. Dat was niet alleen omdat onze winkel lastiger te bereiken was, mensen vonden het ook niet veilig om te komen.”

Vlak nadat de werkzaamheden begonnen brak ook het coronavirus uit in Nederland. Vanwege de hekken die op de stoep waren geplaatst konden mensen niet voldoende afstand houden. Dit heeft er volgens Kroon aan bijgedragen dat klanten wegbleven.

Daarnaast zegt Kroon dat er vanuit de gemeente niet werd meegedacht. “We hebben er alles aan gedaan om onze winkel toegankelijk te houden. Hierin werden wij niet geholpen door de gemeente. We hebben meerdere keren gebeld, maar dat heeft niks opgeleverd.”

Zand

Robin Pulles van de gelijknamige schoenspeciaalzaak heeft ook minder goede ervaringen. “Inmiddels zijn de hekken bij mij voor de deur weggehaald, maar daarvoor was het echt een drama. Een deel van mijn klanten zijn ouderen en die moesten op een gegeven moment door het zand om mijn zaak te bereiken.”

Ook Pulles vond dat hij niet goed op de hoogte werd gehouden van de ontwikkelingen. “Er wordt al drie jaar gepraat over de plannen. Bij de laatste vergadering werd opeens gezegd dat de werkzaamheden zouden beginnen bij de stoplichten bij de Maliesingel. Die plannen komen niet uit het niets, ik snap niet dat wij daar niet eerder over waren ingelicht.”

Brieven

Ook Yui Koenen van het Vlaamsch Broodhuys wordt naar eigen zeggen niet goed op de hoogte gehouden. “In het begin kreeg ik wel brieven, maar dat is op een gegeven moment gestopt. Ik kwam vanochtend bijvoorbeeld mijn winkel binnen en toen waren ze voor de deur bezig. Ik wist van niks. Als ik het eerder had geweten had ik mij anders voorbereid.”

De Utrechtse VVD ziet de problemen van de ondernemers ook. Zij hebben om opheldering gevraagd bij het gemeentebestuur over de overlast. Aan het eind van dit jaar moet de herinrichting gereed zijn, dan moet de straat veel aantrekkelijker zijn voor bezoekers.