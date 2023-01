Het ziet ernaar uit dat het straks makkelijker wordt om zonnepanelen op Utrechtse monumenten te leggen

Er werd al langer over gesproken, maar het lijkt erop dat eigenaren van gemeentelijke monumenten in Utrecht binnenkort zonder vergunning zonnepanelen op het dak mogen leggen. Die panelen moeten dan wel uit het zicht liggen vanaf de openbare weg.

Als mensen iets willen aanpassen aan een monument is daar een vergunning voor nodig. In de nieuwe verordening Erfgoed van de gemeente Utrecht is het plaatsen van zonnepanelen, mits deze dus niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, vergunningsvrij.

Daarnaast moeten straks voor gemeentelijke monumenten dezelfde regels gelden als voor rijksmonumenten. Zo hebben eigenaren geen vergunning meer nodig voor gewone onderhoudswerkzaamheden en het aanpassen van het interieur zonder monumentale waarden.

Handhaving

Ook kan er straks ingegrepen worden als er sprake is van verwaarlozing van een monument. Deze instandhoudingsplicht gold al voor rijksmonumenten, maar straks dus waarschijnlijk ook voor gemeentelijke monumenten.

Het college zegt met deze nieuwe verordening het verduurzamen van gemeentelijke monumenten makkelijker te willen maken. Het regelement vervang de Monumentenverordening uit 2010. Voordat de verordening Erfgoed echt in werking treedt moet eerst de raad zich erover buigen.