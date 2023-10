Hier moet een ‘nieuwe’ fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht komen

De gemeente Utrecht wil een nieuwe fiets- voetgangersbrug hangen aan de al bestaande De Meernbrug. Met deze nieuwe verbinding is het straks makkelijker om vanaf Leidsche Rijn en Papendorp richting het centrum te fietsen.

In Papendorp wordt de komende tijd veel gebouwd, waaronder de zogenoemde Mobiliteitshub XL. Het idee is dat bewoners van onder meer de autovrije wijken Beurskwartier en Merwedekanaalzone hier hun auto parkeren en gebruikmaken van deelfietsen en -auto’s en andere mobiliteitsdiensten. Om deze vorm van ‘parkeren op afstand’ te laten slagen is het volgens de gemeente noodzakelijk om een goede fietsverbinding aan te leggen.

Varianten

“Hiervoor wordt de aanleg voorbereid van een fietsverbinding tussen Papendorp en het 24 Oktoberplein via een nieuwe voet- en fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal”, schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. Er zijn hiervoor een aantal varianten onderzocht.

In de voorkeursvariant komt een nieuwe fiets- voetgangersbrug aan de zuidzijde van De Meernbrug te hangen. Het pad wordt in dit plan vervolgens doorgetrokken langs het talud van de Dominee Martin Luther Kinglaan, om uiteindelijk bij het 24 Oktoberplein aan de sluiten op het bestaande fietsnetwerk. De aanleg van deze variant kost naar schatting zo’n 13,6 miljoen euro.

Fietsroute

De primaire reden om deze verbinding aan te leggen is het laten slagen van ‘parkeren op afstand’, waardoor in de stad ruimte vrijkomt voor onder andere woningbouw en vergroening, maar er zijn volgens de gemeente meer voordelen van zo’n brug. “Bijkomend voordeel is dat er een nieuwe, snelle en prettige fietsroute ontstaat tussen nieuwe woongebieden in het centrum en Kanaleneiland, Papendorp en verder Leidsche Rijn in.”

Het plan voor de verbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal wordt nu verder uitgewerkt. De gemeente verwacht in 2026 te beginnen met de bouw en de brug in 2027 op te kunnen leveren. In datzelfde jaar staat ook de oplevering van Mobiliteitshub XL op de planning.