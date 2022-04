Hier moet je rekening mee houden als je op Koningsdag in de Utrechtse binnenstad moet zijn

Het was door corona twee jaar lang rustig op Koningsdag, maar dit jaar barsten de festiviteiten weer helemaal los. Dat heeft gevolgen voor bewoners en bezoekers van de binnenstad. In dit artikel vind je alles waar je rekening mee moet houden als je op 26 of 27 april in de binnenstad moet zijn.

Het feest begint al op dinsdag 26 april om 18.00 uur, met de vrijmarkt. Vanaf 15.00 uur die dag geldt in het vrijmarktgebied een inrijverbod en parkeerverbod. Auto’s die blijven staan worden dan ook weggesleept. Zo ontstaat in het gebied ruimte om kleedjes neer te leggen voor de vrijmarkt. Het vrijmarktgebied is op onderstaande kaart aangegeven tussen de paarse lijnen.

Voor de rest van het gebied binnen de singels geldt een inrijverbod van 26 april 16.00 uur tot 27 april 23.00 uur. Het gebied uitrijden kan wel. Het gebied waarvoor dit geldt, is op de kaart aangegeven met oranje lijnen.

Parkeervergunning

Bewoners met een parkeervergunning of garage-abonnement mogen hun auto op dinsdag en woensdag de hele dag in alle omliggende parkeerrayons parkeren. Dat mag ook nog op donderdag 28 april tot 12.00 uur.

De gemeente vraagt bezoekers van Koningsdag om met het openbaar vervoer of op de fiets naar de binnenstad te komen. Rond Koningsdag rijden de bussen een aangepaste dienstregeling. De bussen gaan tijdelijk niet door de binnenstad. Bezoekers kunnen vanaf Utrecht Centraal lopen naar het vrijmarktgebied.

