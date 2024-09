Het treinverkeer vanaf station Utrecht Centraal richting Woerden en verder is ontregeld door een ongeval. Volgens de NS moeten reizigers tot ongeveer 12.00 uur rekening houden met hinder.

De melding over het ongeval kwam rond 09.00 uur binnen. Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. Het incident zou hebben plaatsgevonden nabij station Leidsche Rijn.