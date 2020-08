Historische chimaera’s van 2500 kilo per stuk op Hoog Catharijne geplaatst

Op de gloednieuwe moderne gevel van winkelcentrum Hoog Catharijne worden vandaag twee historische chimaera’s geplaatst. De beelden stonden van 1901 tot 1974 op het gebouw De Utrecht. Nu hebben ze weer een plek in het centrum van de stad.



Het hijsen van de twee standbeelden, die ook wel aan draken doen denken, is een secuur klusje. De twee chimaera’s, zoals deze figuren heten, zijn de afgelopen tijd gerestaureerd.

De beelden stonden al eens in het centrum van de stad, toen nog op het gebouw De Utrecht op nagenoeg dezelfde locatie. Ondanks protesten moest het rijk gedecoreerde gebouw wijken voor het Gildenkwartier van Hoog Catharijne. Na de sloop van dit gebouw zijn de beelden bewaard gebleven in het depot van het Centraal Museum.

Er wordt ook een lichtbak en een plaquette geplaatst aan de gevel. De plaquette is een gegraveerde steen met uitleg over de beelden. De beelden worden binnenkort aangelicht in de avonduren tot 23.00 uur.