Historische locomotief verhuist van station Zuilen naar museum

De historische locomotief die ruim 12 jaar bij station Zuilen stond is vrijdagochtend enkele honderden meters verplaatst. Het gevaarte komt voor de deur te staan bij Museum van Zuilen bij de Werkspoorfabriek, vlakbij de plek waar het voertuig ooit is gemaakt.

Het is een flinke verhuizing waar ze heel wat uren druk mee zijn. Het voertuig is een zogenoemde Sik, ook wel locomotor, wat eigenlijk een eenvoudig type locomotief is. Deze Sik is gemaakt bij Werkspoor, een bedrijf dat in 1913 van Amsterdam naar Zuilen verhuisde en waar dus onder meer deze locomotoren werden gemaakt.

De oude hallen van Werkspoor zijn nu in gebruik als evenementenlocatie en bedrijfsverzamelgebouw. Ook Museum van Zuilen zit in een van de panden, de zogenoemde Werkspoorfabriek. Daar komt de Sik voor de deur te staan.

De locomotief was eigenlijk al sinds 2008 van het museum, toen werd de Sik van de sloop gered. Er was echter geen plek bij het museum. Omdat de gemeente ook enthousiast was werd er samen een plek gevonden bij station Zuilen. Nu Museum van Zuilen verhuisd is, kan de locomotor er wel staan, en staat het gevaarte nog dichter bij de plek waar die ooit gemaakt is.

De oprichter van het museum, Wim van Scharenburg, bekijkt de verhuizing met blijdschap: “Het is geweldig dat die nou voor de deur komt te staan.”