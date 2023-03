Historische Vereniging Oud-Utrecht bestaat 100 jaar en krijgt koninklijke onderscheiding

De Historische Vereniging Oud-Utrecht bestaat 100 jaar en heeft daarvoor een koninklijke onderscheiding gekregen. De vereniging die zich inzet voor het vergroten en verspreiden van kennis over het Utrechtse erfgoed, organiseert het hele jaar door activiteiten om het 100-jarig bestaan te vieren. Van een tentoonstelling in het stadhuis, een wijkentour tot aan een doeboek voor Utrechtse basisscholen.

Op zondag 12 maart 2023 bestond de Historische Vereniging Oud-Utrecht 100 jaar. Het jubileum werd gistermiddag afgetrapt in het stadhuis. Hier overhandigde voorzitter Dick de Jong namens de vereniging het ‘Doeboek Oud-Utrecht’ aan wethouder Eelco Eerenberg. Het doeboek is een cadeau aan de stad en is bedoeld voor alle bovenbouwleerlingen van 100 basisscholen in Utrecht. Het boek beslaat 100 jaar geschiedenis van Utrecht en staat vol met spelletjes, weetjes, opdrachten, stripverhalen en puzzels.

Ook kreeg de vereniging een Koninklijke Erepenning uit handen van locoburgemeester Eerenberg. Dit is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen en instellingen. De Koninklijke Erepenning staat symbool voor het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Tentoonstelling: 100 jaar (Oud-)Utrecht

Als opening van het lustrumjaar is in de hal van het stadhuis de expositie 100 jaar (Oud-)Utrecht te zien. Op banieren is 10 decennia geschiedenis van de stad Utrecht uitgebeeld in tekeningen door tien tekenaars van stripcollectief De Inktpot.

De tekeningen hebben allemaal hun eigen stijl, passend bij de tijd die wordt verbeeld. In de expositie reis je langs 100 jaar betekenisvolle momenten, unieke personen, Utrechtse kunsten en maatschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen. De tentoonstelling is gratis toegankelijk en tot en met vrijdag 24 maart te zien in het stadhuis in Utrecht.

Wijkentour

Het eeuwfeest wordt vanaf april ook gevierd in de wijken van Utrecht. Voor én met de bewoners van de wijk wordt in zeven wijken een activiteitenprogramma georganiseerd. De activiteiten zijn gericht op jong en oud, met bijvoorbeeld speurtochten voor gezinnen, een Wijk Geschiedenis Quiz en historische wandelingen met gidsen.

Geschiedenis

De Vereniging Oud-Utrecht is opgericht in 1923 als historische vereniging voor de stad. Na de oorlog kwam daar de provincie bij, sinds enige jaren is dat gereduceerd naar stad en regio Utrecht. De vereniging telt zo’n 2.300 leden en zet zich in voor het vergroten en verspreiden van de kennis over het Utrechtse erfgoed. Zoals van de geschiedenis van Utrecht, archeologie en monumentenzorg.

Het gehele programma is te vinden op deze website.