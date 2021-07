HKU: ‘Geen sprake van angstcultuur op kunst- en modeopleidingen’

Er is geen sprake van een onveilig leerklimaat of een angstcultuur op de kunst- en modeopleidingen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Dat zegt het bestuur van de opleiding na vragen van de Utrechtse politiek.

Begin juni deden studenten van verschillende kunst- en modestudenten in het land hun beklag over de onveilige leeromgeving van hun opleidingen. De HKU liet daarop weten dat hun beleid is gefocust op openheid en veiligheid, maar dat incidenten met ruim 4.000 studenten en 1.000 medewerkers niet altijd uitgesloten kunnen worden.

De HKU heeft daarop een bericht naar alle studenten en medewerkers van de HKU gestuurd met de vraag om contact op te nemen met een mentor, manager of vertrouwenspersoon als er volgens hen sprake is van een onveilig schoolklimaat. De HKU vertelt dat er op basis van de oproep van de onderwijsinspectie door één student een melding is gemaakt van een incident. Daarover heeft de hogeschool contact gehad met de onderwijsinspectie.

Veilig schoolklimaat

Ook heeft de HKU naar eigen zeggen een hogere score op de sociale veiligheid, volgens de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) en het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Op basis hiervan heeft de HKU het beeld dat er sprake is van een veilig schoolklimaat. De hogeschool geeft aan zich niet te herkennen in dat er een onveilig leerklimaat zou zijn of dat er sprake is van een angstcultuur.

Themaonderzoek

De Inspectie van het Onderwijs start een themaonderzoek naar de sociale veiligheid in hoger onderwijs toegespitst op de kunst- en modeopleidingen. Tijdens het onderzoek wordt in kaart gebracht wat er speelt en in hoeverre er sprake is van een structureel probleem. De HKU laat weten mee te werken aan dit onderzoek.