HKU-student ontwerpt Utreg Pride Speldje

Utrechter Floris Verweij heeft als afstudeerproject van de HKU het Utreg Pride Speldje ontworpen. Hij hoopt hiermee dat het regenboogsymbool, dat staat voor acceptie, nog zichtbaarder wordt in het straatbeeld van Utrecht.

Verweij zegt heel trots te zijn op zijn creatie. “Ik zie dat heel veel mensen het speldje kopen om het vervolgens uit te delen. Dat vind ik mooi want daarmee wordt de liefde verspreid.”

Het speldje heeft de vorm van de Domtoren en de kleuren van de regenboog. Verweij kwam op het idee toen hij een keer in de bus zat. “Ik kwam aan op het busstation en zag dat er een dommetje op de gevel stond. Het ontwerp daarvan vond ik niet mooi en ik ging kijken of ik dat beter kon doen.” Uiteindelijk is dat het Utreg Pride Speldje geworden.

Middelbare Scholen

Verweij heeft er 150 besteld en ongeveer de helft is al verkocht. Het speldje kost 7,50 euro en tien procent van de opbrengst wordt geschonken aan het Gender & Sexuality Netwerk. “Dit is onderdeel van COC Nederland en zij zorgen voor een veilige omgeving van LGBTQ+-leerlingen op middelbare scholen.”

Het Utreg Pride Speldje is hier te koop.