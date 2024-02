HKU-student Sebastiaan verbouwde een caravan om aandacht te vragen voor woningnood

De woningcrisis in Nederland woedt al langere tijd en ook studenten en starters ontkomen er niet aan. Er zijn dan ook een hoop mensen die geen huis kunnen vinden. Zo ook HKU-student Sebastiaan, die als protestactie een caravan verbouwde.

Twee kratjes bier: dat is wat de ietwat krakkemikkig uitziende kampeerwagen Sebastiaan Swennenhuis (23) kostte. Het idee kwam in hem op toen hij in de afrondende periode van zijn studie zat en zijn tanden in een afstudeerproject zette. “Ik wilde iets doen wat een actueel randje had, iets waar mensen zich in konden vinden.”

Caravan

Op een stuk gras voor de HKU aan de Ina Boudier Bakkerlaan staat de wagen van Sebastiaan geparkeerd. Ooit waarschijnlijk blinkend wit, nu met een groeiende laag groene aanslag aan de buitenkant. Écht bewoonbaar is de wagen niet meer. Het is duidelijk dat het project een andere bestemming heeft. Met de caravan wil Swennenhuis namelijk aandacht vragen voor de woningnood waarin veel mensen verkeren, maar ook voor zijn persoonlijke situatie. “Dit werk vertelt het verhaal van mijn leven als student en mijn voortdurende zoektocht naar een huis om te wortelen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het interieur van de caravan moet dat reflecteren; zo zijn de muren kil, wit, met een papier-maché-achtige look. Het eindresultaat ziet er al met al niet erg comfortabel uit; iets wat de afstudeerder dan ook graag wilde bereiken. “Het contrast tussen deze koude, onpraktische en onbewoonbare plek en het gevoel van thuis speelde een grote rol in het ontwerpproces.”

Aan de muren zijn her en der ook wat nieuwsberichten toegevoegd om de noodkreet van de woningcrisis nog wat aan te zetten. Voor het persoonlijke aspect van Swennenhuis zelf liggen er ook enkele privé-eigendommen. “De centrale vraag die door mijn hoofd spookt is: ‘Hoe kan ik me verbinden met iets dat binnenkort weg is?’”

Hoewel de caravan technisch gezien een dak boven het hoofd biedt, is er daadwerkelijk in wonen waarschijnlijk geen reële optie. “Dat mocht dan weer niet van de pandbeheerder van de HKU, maar ik heb er zeker wel over nagedacht. Het voelt ook echt als thuis.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Aandacht vragen

Hoewel Swennenhuis in het verleden juist meer op de achtergrond bleef, is het volgens hem tijd om aandacht te vragen voor de grote maatschappelijke problemen. “Het is eng om op deze manier in de spotlight te staan, maar het voelt ook goed. Zelf moet ik ook weer over een maand uit mijn woning, dus de discussie is nog steeds super relevant.”

De student kijkt ook op tegen de reacties van andere mensen. “Het is toch een stukje van jezelf dat je blootstelt. Dat is stiekem best spannend.” De HKU-student hoopt dat het project organisaties aan het denken zet over hoe de woningnood aangepakt kan worden. “Het is heel vervelend om niet te weten waar je binnenkort weer gaat wonen. Die onzekerheid knaagt aan je.” De student overweegt dan ook om zelf met lokale organisaties contact te zoeken om te kijken hoe zijn project gebruikt kan worden in de kwestie. “Wie weet wat daaruit komt, je kan het altijd proberen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Geïnteresseerden in het project kunnen overigens met tussenpozen genieten van de creatie van Swennenhuis. Per 1 maart moet de kampeerwagen namelijk van het terrein van de HKU af. De caravan is eind juni opnieuw te zien tijdens een eindexpositie van alle afstudeerders. Ook in welke vorm de caravan zijn bestaan voort zal zetten, is volgens de student nog niet zeker.

“Ik wil eigenlijk de muren van de caravan eraf halen en ‘m op die manier letterlijk breder trekken. Wie weet wat ik er op die manier allemaal nog mee kan.” Écht concrete plannen met organisaties in Utrecht zijn er voorlopig nog niet. Hoe dan ook was het project van Swennenhuis ruim voldoende om af te studeren: “Een 9!”